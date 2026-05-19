С над една осма (12,6%) са намалели по брой тегленията от банкомат по Великден (10-13 април) спрямо аналогичните празнични дни през миналата година. Това показват данните на "Борика", които проследяват най-натоварения празничен интервал за първото полугодие у нас.

Спадът в кешовите операции е най-големият за последните години, посочват от оператора на националната картова платежна инфраструктура.

В същото време обаче трябва да се каже, че средната изтеглена сума скача с 19,8% на годишна база до 196 евро. Това може да се обясни с ръст на цени и доходи, но и с повишаването на таксите за теглене, което кара хората да теглят по-рядко, но пък повече пари.

Депозитите на ATM в същото време растат с 14,4% по обем, като според "Борика" "българите все по-често използват банкомата като услуга 24/7 за вноски".

Картовите операции нарастват с 10,3% като обем и 6,4% като брой операции. Най-голям е растежът на онлайн пазаруването - 20,6% по обем и 18% по средна стойност на поръчка до 47 евро. "Традиционни "кеш-категории" като комуналните услуги преминават масово към картово плащане (+117.3% по обем)", отбелязват от "Борика".

Най-голяма част от картовите плащания са в супермаркети и магазини за търговия на дребно, по бензиностанции и в сферата на услугите (включително заведения).

Анализът на "Борика" показва и че най-активно се пазарува с карта при великденските пътувания в Турция, Италия и Гърция.