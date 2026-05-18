Румъния е изправена пред сложна дилема около една от най-важните си енергийни инвестиции, пише онлайн изданието Maszol. Трудната ситуация възникна след като унгарската държавна енергийна компания MVM прояви интерес към природния газ от черноморското находище Neptun Deep.

Румънската OMV Petrom вече е започнала подготовка за продажба на бъдещия добив от проекта, който трябва да стартира през 2027 г. съвместно с Romgaz. По оценки находището съдържа около 100 милиарда куб. м природен газ и е ключово за амбициите на Букурещ да се превърне в регионален енергиен фактор.

Ситуацията обаче се усложнява от румънското офшорно законодателство, което дава на държавата право на първи отказ при продажба на газ от морските находища. Това означава, че OMV Petrom е длъжна с приоритет да предложи количествата на румънската държава, преди да ги продаде на други купувачи.

Право на първи отказ

Проблемът е, че в момента страната се управлява от служебно правителство с ограничени правомощия. Според румънските институции кабинетът не може да взема стратегически решения с дългосрочен ефект върху енергийната политика на страната.

Законът дава едва 7 дни за отговор. Офертата е изпратена на 8 май, а крайният срок е изтекъл в края на миналата работна седмица. В последния момент Букурещ е заявил намерение да упражни правото си на предимство, но е поискал преговорите да бъдат отложени до средата на юни с надеждата дотогава да бъде сформирано редовно правителство.

Опасенията на румънските власти са, че при липса на навременно споразумение значителна част от черноморския газ може да бъде насочена към износ.

MVM всъщност е стар познайник за румънския енергиен сектор. Името й попадна под прожекторите, когато компанията направи опит да придобие румънското подразделение на E.ON. Сделката обаче не получи одобрение от властите заради опасения, свързани с националната и енергийната сигурност.

Какво ще се случи около Neptun Deep и ще може ли Румъния да се възползва максимално от навярно най-стратегическия си енергиен проект в последните години, или ще влезе изцяло. За Румъния въпросът е дали ще успее да използва стратегическите си енергийни ресурси основно за вътрешния пазар, или политическата несигурност ще отвори вратата за по-голям износ на черноморски газ.