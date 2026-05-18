Звучи (а и изглежда) като AI-генерирано видео, но не е. Изпълнителният директор на глобална технологична компания, оценявана на милиарди долари, прекъсва интервю, в което до момента е говорил за сложни алгоритми и облачна инфраструктура, вади парче торта и пред камерата демонстративно си маже крем по носа.

Това е демонстрация. За Ян-Яап Ягер (или просто Джей Джей, както го наричат колегите му), изпълнителен директор на Acronis, това е най-лесният начин да обясни разликата между изкуствения интелект и човека. AI е логичен, предвидим и изчислява вероятности. Човекът? Човекът е способен на брилянтна, хаотична и абсолютно нелогична ирационалност.

Именно там е и най-големият потенциал. На нас като цивилизация, но и на навлизащата на нов гигантски пазар Acronis, чийто най-голям глобален офис е в София.

"Мисля, че изкуственият интелект ще направи хората в по-голяма степен човеци", казва Ягер пред Money.bg. Докато машините поемат скучните и повтарящи се задачи, за нас остава най-трудното - да бъдем креативни, странни и да разбираме контекста на бизнеса по начин, по който един чатбот просто не може.

Застраховката, която не искаш да ползваш

Преди 20 години "бекъп" беше неразбираема дума за всички извън IT отделите. В началото си Acronis е именно компания, предлагаща решения за създаване и управление резервни копия - "нещо, което е хубаво да имаш, за всеки случай", както обяснява Ягер.

Днес ситуацията е по-различна. Данните са "новото злато", темпът им на растеж ще е сериозно двуцифрено число през следващите години и без тях изкуственият интелект няма да може да разгръща потенциала си. В този свят бекъпът вече не е екзотика, а киберсигурността - каприз.

Изпълнителният директор сравнява ситуацията с тази на пътя. Никой няма да се блъсне нарочно във вашата кола поради факта, че не е застрахована, но в дигиталния свят се случва именно това - хиляди киберпрестъпници всеки ден активно и целенасочено търсят слаби системи, които да разбият.

Проблемът е, че хакерите вече не пишат зловредния код ръчно. Те използват AI. Това превръща киберсигурността в безпощадна игра на котка и мишка, в която и сканирането за уязвимости, и реакцията и парирането на заплахите може да стават за милисекунди.

Ако защитата ти не е интегрирана, автоматизирана и по-бърза от нападателя, ти вече си загубил.

Време е за дигитална крепост

Голямата новина за Acronis е превръщането на компанията в доставчик на инфраструктура като услуга (IaaS). Идеята е проста: ако искаш да защитиш нещо перфектно, трябва да контролираш средата, в която то живее.

Това е пазар, който компанията оценява на над $170 милиарда долара с перспектива според повечето анализатори да расте многократно през следващите години.

Ягер подчертава, че така отговаря на призивите на клиентите си, които в момента се налага да използват решения на Acronis за защита и инфраструктура на други доставчици - с всички съпътстващи усложнения, произтичащи от липсата на интеграция.

Cyber Frame е следващата стъпка в еволюцията на компанията - към цялостна екосистема, която позволява на бизнеса да не мисли за технологията, а да се фокусира върху това, което предлага на собствените си клиенти.

И тук идва въпросът: кой строи тази екосистема?

София: стратегическа локация

Софийският офис на Acronis не е просто място, на която работят много служители. Тук е базиран главният технически директор, тук са ключовите инженери, но освен това са сериозно застъпени и продажбите.

"София е стратегическа локация", подчертава Ягер. А не само локацията, но и моментът е стратегически - не толкова заради новия пазар, колкото заради новата среда, дефинирана от изкуствения интелект.

"Едно от големите предизвикателства на бъдещето ще е това, че няма да ти трябва просто някой, който знае определен език за програмиране или е много добър в маркетинга или продажбите. Ще е много важно как тези хора могат да комбинират разбирането на бизнеса, на изкуствения интелект, на способностите и отговорностите, които търсим. Успешните сред тях ще са тези, които използват знанията и експертизата си, но освен това могат да ги надграждат чрез изкуствения интелект", обяснява той.

Намира ли Acronis такива таланти в България? Отговорът е кратко, но категорично "Да".

