Руските домакинства изтеглиха пари от срочни банкови депозити за първи път от паниката, предизвикана от мобилизационната кампания на Кремъл през 2022 г. Падащите лихвени проценти накараха някои спестители да прехвърлят пари в облигации, скъпи покупки и парични вноски, пише The Moscow Times.

Парите, държани в срочни депозити на руснаците, са намалели с 288 милиарда рубли (3,97 милиарда долара) през март, изчисли новинарският уебсайт RBC въз основа на банкови данни, отбелязвайки първия месечен отлив от срочни депозити от октомври 2022 г. Спадът дойде, тъй като лихвите по депозитите се понижиха от последните върхове и потребителите все повече търсеха алтернативи за спестяванията си.

Тегленията сигнализират, че по-ниските разходи по заеми и забавящата се възвръщаемост на депозитите започват да променят поведението на руските домакинства след две години на необичайно високи лихвени проценти, които подхранваха рекордни нива на спестявания.

Икономистите казват, че някои средства сега се пренасочват към инвестиционни продукти, докато други се вливат в потребителски разходи, особено за стоки с дълготрайна употреба - промяна, която властите се надяват, че може да подпомогне икономическата активност. Централната банка заяви, че общите банкови активи на руснаците са се увеличили само с 0,3% през март и то единствено поради растежа на салдата по текущите сметки.

Дългосрочните депозити, особено тези с падеж над една година, са регистрирали най-рязък спад. Анализаторите посочват няколко фактора, които стоят зад промяната. Падащите лихвени проценти по депозитите са намалили привлекателността на продуктите за срочни спестявания, насърчавайки домакинствата или да търсят по-високодоходни финансови активи, или да харчат за скъпи стоки.

Търсенето на пари в брой също се е увеличило на фона на прекъсвания на интернет връзката и смущения в системите за безкасови плащания.

Продажбите на автомобили са се увеличили с 30,6% на годишна база през март и с още 15,1% през април, след като са намалели през януари и февруари. Паричните средства в обращение, държани от руснаци, са се увеличили с 0,3 трилиона рубли (4,14 милиарда долара) през март и с още 0,6 трилиона рубли (8,28 милиарда долара) през април.

По-голямата част от спестяванията на домакинствата в Русия остават концентрирани в депозити. От 67,4 трилиона рубли (930,1 милиарда долара), държани от руснаци в банки към 1 април, около 46,9 трилиона рубли (647,2 милиарда долара) са били в срочни сметки, според данни на Централната банка.

Проучване на консултантската компания Frank RG предполага, че свежи пари вече не се вливат на пазара на спестявания. През 2025 г. растежът на продуктите за спестяване на домакинствата, сред които депозити и разплащателни сметки, се дължи почти изцяло на натрупаните лихвени приходи.

Лихвените плащания представляват 15,5% растеж, докато нетните нови притоци допринасят само с 0,4%. Година по-рано лихвените приходи генерираха около 60% от общия растеж. Съгласно Гражданския кодекс на Русия, вложителите могат да теглят пари от срочни депозити по всяко време, жертвайки само натрупаната лихва.

Повечето руснаци обаче внасят депозити за по-малко от шест месеца, което означава, че мнозина могат просто да изчакат сметките да падежират, вместо да ги подновяват. Депозити с падеж по-дълъг от една година, които изтичат през март, вероятно са открити в края на 2024 г. или началото на 2025 г., когато лихвените проценти достигнаха своя връх. Оттогава лихвените проценти по депозитите са се понижили до нива, наблюдавани за последно през ноември 2023 г.

Министърът на икономическото развитие на Русия Максим Решетников заяви, че делът на доходите на домакинствата, насочени към спестявания, е достигнал рекордните 16,6% миналата година поради повишените лихвени проценти, но прогнозира, че процентът на спестяванията ще намалее, тъй като доходността намалява и повече пари се насочват към потребителски разходи.

Икономистът Егор Сусин коментира, че постепенното разтоварване на излишните спестявания вече е в ход, като някои средства вероятно ще се пренасочат към търсене на автомобили и други покупки. Frank RG установи, че 27,5% от руснаците биха продължали да използват депозити, дори ако доходността намалее, докато 24,8% казаха, че биха обмислили алтернативни финансови продукти, а 21,2% биха започнали да харчат натрупаните спестявания.

Анализатори от MMI заявиха, че лихвените проценти по депозитите вече са паднали близо до инфлационните очаквания на руснаците.

"Твърде рано е да се каже, че депозитите са загубили своята привлекателност", пишат анализаторите на MMI. "Но фактът, че привлекателността им намалява, е неоспорим."

Инвеститорите на дребно все повече се обръщат към облигациите. Руснаци закупиха корпоративни облигации на стойност 139 милиарда рубли (1,92 милиарда долара) през март и 157 милиарда рубли (2,17 милиарда долара) през април, като същевременно закупиха още 80 милиарда рубли (1,10 милиарда долара) федерални държавни облигации, превръщайки се в най-големите купувачи на държавен дълг на вторичния пазар.

Централната банка все още не е публикувала пълни данни за април, но предварителните данни показват, че отливът от депозити е спрял, без да се е превърнал в значителен приток. Новите попълнения към сметки и депозити на домакинствата възлизат на приблизително 1,2 трилиона рубли (16,56 милиарда долара), въпреки че регулаторът заяви, че това се дължи на ранните плащания на социални помощи преди майските празници.

Централната банка заяви, че притокът към сметки на домакинствата, деноминирани в рубли, се е ускорил поради растежа на текущите сметки, докато салдата по срочните депозити "остават до голяма степен непроменени".