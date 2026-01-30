Депозитите на гръцките предприятия и домакинства в банките са достигнали 213,2 милиарда евро в края на 2025 година, пише ot.gr. Само през декември увеличението възлезе на впечатляващите 6,23 милиарда евро, като 4,04 милиарда дойдоха от юридически лица, а 2,36 милиарда от физически лица.

По-детайлно, нефинансовите предприятия държат 54,32 милиарда евро на депозит, докато домакинствата разполагат със 152,55 милиарда евро в банковата система.

За девета поредна година депозитната база продължава да расте, като общият прираст за този период достига близо 92 милиарда евро. Достигането на нови многогодишни върхове миналата година се дължи на няколко ключови фактора - благоприятна макроикономическа среда, увеличение на заплатите и пенсиите, както и повишена рентабилност в динамични сектори на икономиката.

Изплатените социални помощи и обезщетения също допринесоха за укрепването на депозитната база, а кредитната експанзия стимулира икономическата активност и паричните потоци в системата, отбелязва гръцкото издание.

Кредитирането също набира скорост

Данните на Банката на Гърция потвърждават ускоряването на кредитния растеж през изминалата година. През декември 2025 г. месечният нетен поток на общото финансиране възлезе на 4,632 милиарда евро, значително повече в сравнение с 1,827 милиарда евро предходния месец.

Финансирането на правителствения сектор се увеличи с 756 милиона евро през декември, при 524 милиона евро през ноември. Годишният темп на растеж достигна 1,6% спрямо 1,4% месец по-рано.

Частният сектор обаче демонстрира още по-динамично развитие. Годишният темп на нарастване на кредитирането му се ускори до 7,9% от 7,2%, като месечният нетен поток достигна 3,876 милиарда евро.

Особено силен е растежът при корпоративното финансиране. През декември нефинансовите предприятия са получили нови кредити на стойност 3,298 милиарда евро, а годишният темп на растеж скочи на 11,3%. Застрахователните компании и финансовите институции също отчетоха положителен поток от 373 милиона евро.

Кредитирането на домакинствата и частните некомерсиални организации нарасна с 118 милиона евро, с годишен темп от 2,2%. При свободните професии, земеделските стопани и индивидуалните предприятия обаче се наблюдава леко свиване с темп от -1,2%.