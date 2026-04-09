Предстоящата стачка на стюардите в Lufthansa е обявена от полунощ до 22:00 часа в утрешния петък, съобщават световните медии. Засегнати ще бъдат всички германски летища, включително хъбовете във Франкфурт и Мюнхен.

Случващото се е резултат от неразрешени спорове между профсъюза на персонала и мениджърите на германската компания. В стачката ще се включат и служителите на дъщерното дружество на авиокомпанията CityLine, които ще прекратят работа на девет германски летища.

Очаква се стачните действия да доведат до отмяна на много, ако не и на повечето полети (Lufthansa очаква, че 80-90% от всичките им полети да бъдат засегнати) и пътниците трябва да обмислят възможностите си за презаписване, както и да се поинтересуват от правата си.

Източник: EPA/БГНЕС

От Германският профсъюз на стюардите UFO посочват, че работодателите не са проявили достатъчна гъвкавост нито по отношение на исканията за подобряване на условията на труд на около 19 000 стюарди и стюардеси в Lufthansa. Не са се съобразили и със социалния план за приблизително 800 служители на дъщерната компания, чието закриване предстои.

Сред основните искания на служителите са по-добра предвидимост на графиците и по-дълги срокове за предизвестие.