Водещата германска авиокомпания Lufthansa обяви, че ще съкрати 4000 работни места, или близо 4% от работната си сила. Това подчертава продължаващия спад, обхванал най-голямата европейска икономика и авиогиганта, съобщават световни медии.

Засегната от стачки, забавяния в доставките на самолети и нарастващи разходи, печалбите на Lufthansa се сринаха с една пета през 2024-та година, а рентабилността изостана от тази на водещите ѝ европейски конкуренти.

Новината идва на мрачен фон за най-голямата европейска икономика, която се бори да се възстанови от дълъг спад, който тежи на много от водещите германски компании, пише Daily Sabah. Съкращенията на работни места, които ще бъдат извършени до 2030-а година, ще бъдат предимно в Германия, насочени към административни позиции, а не към пилоти и кабинен екипаж.

Източник: Lufthansa

Lufthansa, която управлява Eurowings, Austrian, Swiss и Brussels Airlines, и е придобила дял в италианската ITA - заяви, че се стреми към икономии от около 300 милиона евро между 2028 и 2030-а година.

"Драстични съкращения"

Профсъюзът Verdi, който представлява служителите на офисите на Lufthansa, обеща да се бори с "драстичните съкращения". Той обвини за ситуацията най-вече нарастващите разходи, пред които е изправен авиационният сектор - от летищните такси до новите екологични правила.

"Германската и европейската авиационна политика носят голяма част от отговорността за това развитие", заяви представителят на синдиката Марвин Решински, призовавайки германското правителство да предприеме действия в помощ на сектора.

Освен авиационния сектор, други водещи компании в Германия, особено в автомобилния сектор, обявяват съкращения на работни места, тъй като се борят с високите производствени разходи и нарастващата конкуренция от Китай.