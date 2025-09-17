Sky ще съкрати стотици работни места във Великобритания, пише Financial Times. Това се случва след като медийната група, собственост на Comcast, насочва усилията си към подобряване на съществуващите услуги след период на продуктови премиери, целящи да укрепят конкурентоспособността ѝ спрямо американските стрийминг гиганти.

От преструктурирането ще бъдат засегнати около 900 работни места. Приблизително 600 позиции се очаква да бъдат съкратени в британските ѝ операции, базирани в западен Лондон.

Останалите 300 вероятно ще бъдат пренасочени към други звена в рамките на Sky. Точният брой ще зависи от резултатите на консултациите, които започват тази седмица.

Служителите, изложени на риск да загубят работата си, са били уведомени във вторник, като много от съкращенията се очаква да засегнат технологично ориентираните екипи на компанията.

Sky има около 23 хил. служители във Великобритания, след като през последните години извърши серия мащабни съкращения на персонал като част от прехода от телевизионно обслужване чрез сателитни чинии към достъп чрез широколентов интернет.

Компанията е съкратила приблизително 3000 позиции от 2023 г. насам, като много от тях са били в традиционни части на бизнеса - например инженери, които по-рано инсталираха сателитни антени.

Под ръководството на Comcast, Sky разшири портфолиото си от продукти и услуги, включително с представянето на Sky Glass - смарт телевизор, и Sky Stream - нова приставка за стрийминг. Заедно двата продукта формират над 90% от новите телевизионни абонаменти.

Очаква се компанията да увеличи инвестициите си в собствено съдържание, докато се конкурира за зрители с големите американски стрийминг платформи, включително чрез новия си комплекс Sky Studios в Елстри.

По данни на FT през 2024 г. Sky е отчела печалба преди данъци от 256 млн. паунда при приходи от 11,2 млрд. паунда.