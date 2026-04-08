Цената на руския суров петрол Urals надхвърли 116 долара за барел, съобщава Bloomberg. По данни на агенцията, това е най-високото ниво на цената на основиня сорт руски петрол от 13 години насам. Това покачване на цената на руския петрол се дължи най-вече на конфликта в Близкия изток и затварянето на Ормузкия проток.
По-конкретно, към 2 април суровият петрол сорт Urals се продаваше за 116,05 долара за барел в руското пристанище Приморск. В пристанището Новоросийск цената достигна 113,45 долара за барел.
Тази цена е почти двойно по-висока над граничната цена, определена в руския бюджет от около 59 долара за барел. Всички приходи от петрол над това ниво се насочват към Националния фонд за благосъстояние.
Иран на практика блокира Ормузкия проток, след като САЩ и Израел започнаха военна операция срещу страната. Около една пета от световния петрол и втечнен природен газ преминават през този морски коридор. От 25 март иранските власти разрешиха на кораби от "приятелски" страни да преминат през пролива. Сред тях са Русия, Китай, Пакистан, Индия и Ирак. Президентът на САЩ Доналд Тръмп заплаши с нови удари срещу Иран, ако републиката не успее да постигне мирно споразумение и да отвори пролива за корабоплаване. Преди часове стана известно, че е постигнато двуседмично примирие между страните. При това положение, не се знае обаче колко време ще се задържи около високата стойност.