Докато инвеститорите следят рекордите при златото и колебанията при петрола, един по-тих, но стратегически важен метал тихо влиза в светлините на прожекторите. Медта — суровината, която буквално свързва съвременния свят, може да се окаже едно от най-интересните инвестиционни истории на следващото десетилетие.

В момента медта изживява интересен обрат. След като беше сред най-слабо представящите се метали, тя отново привлича вниманието на пазарите.

Краткосрочен натиск, дългосрочно напрежение

Тю Лан Нгуен от германската банка Commerzbank обяснява двойнствената картина: от една страна, медта се счита за силно циклична суровина и страда при опасения за глобалния растеж. От друга — запасите на Лондонската метална борса (LME) са нараснали чувствително от средата на януари и са на най-високото си ниво от 2018 г. насам.

Краткосрочното предлагане допълнително се усложнява от развоя около панамската мина Cobre Panama на First Quantum Minerals, затворена след конституционна забрана в края на 2023 г. Преди спирането си тя е осигурявала около 1,5% от световното производство на мед.

Панамското правителство неотдавна разреши на компанията да извози складираната руда — 38 млн. тона, от която се очаква да се получат около 70 000 тона мед на стойност приблизително $730 млн. Окончателното решение дали мината ще бъде отворена отново обаче ще дойде чак през юни.

По-тревожното е, което се случва в Чили — страна, отговорна за около 24% от световния добив. През февруари месечното производство пада до най-ниско ниво за последните 10 години на фона на различни аварии и технически проблеми. Очакванията за средната цена през тази и следващата година са за рекордни нива.

Търсенето не стихва

Дългосрочната картина е дори по-показателна. Международната агенция по енергетика (МАЕ) прогнозира, че до 2035 г. търсенето на мед ще надхвърли предлагането с около 30%. Всеки електрически автомобил съдържа над 50 кг мед — повече от два пъти колкото конвенционален автомобил.

Офшорните вятърни инсталации изискват до 8 тона на мегават. Към тях се прибавят нарастващите нужди на центровете за данни и изкуствения интелект.

Само за 2024 г. глобалното търсене на рафинирана мед е достигнало близо 27 млн. тона — ръст от 3,2% спрямо предходната година, като Китай е поел почти 60% от потреблението.

Проблемът с предлагането е структурен: средното време от откриването на ново находище до реалното производство е 17 години, което означава, че нови мини не могат да решат проблема бързо. Анализаторите от Fitch Solutions прогнозират цена от $17 000 за тон до 2034 г., а водещи банки очакват диапазон от $10 000 до $11 000 за следващите две години.