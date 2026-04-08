Посещаемостта и приходите на ресторантите в Русия са паднали до най-ниските си нива от 25 години насам от началото на 2026 година, съобщава The Moscow Times, цитирайки изявление от местната индустрия. Руските потребителите намаляват разходите си, докато разходите за изнеса се увеличават, което води и до притеснителен ръст на фалитите, особено сред по-малките бизнеси.

Посещаемостта и в много големи ресторантски вериги е спаднала с 10-15% на годишна база, като на места е отчетен спад от 30-40%, заяви Алексей Неболсин, вицепрезидент на Федерацията на ресторантьорите и хотелиерите, пред бизнес ежедневника "Комерсант".

Спадът подчертава нарастващия натиск върху разходите на домакинствата в Русия, като потребителите се въздържат от хранене навън, въпреки официалните данни, показващи нарастващи доходи, което оказва натиск върху сектор, който вече се бори с по-високи данъци и разходи за ресурси. В Москва броят на покупките в ресторанти и барове е спаднал с 12% на годишна база, докато Санкт Петербург е отбелязал спад от 8%, според данни от фискалната платформа OFD, цитирани от вестника.

Операторите в различни сегменти казват, че спадът е широкообхватен. Трафикът е спаднал с 15-20% във веригата за бързо хранене "Теремок", каза основателят Михаил Гончаров пред "Комерсант".

В "Раковая" броят на транзакциите е спаднал с 10-12% спрямо предходната година, което е най-лошото представяне в 10-годишната история на мрежата, казва нейният основател Евгений Ничипурук.

Собствениците на ресторанти отдават спада предимно на отслабващите реални доходи, които според тях са започнали да падат миналото лято. Държавната статистическа агенция "Росстат" съобщава, че реалните разполагаеми доходи са се увеличили с 7,4% през 2025 г., докато реалните заплати са се увеличили с 4,4%. Операторите обаче казват, че потребителите са "затегнали" разходите си във всички ценови сегменти, от първокласни заведения до бързо хранене.

Допълнителен натиск идва от нарастващите разходи след Нова година, включително по-високи данъци върху ресторантите и техните доставчици. Цените на алкохола са се увеличили поради по-високите акцизи, докато цените на храните са се повишили, тъй като доставчиците са преминали към данък добавена стойност, каза Неболсин.

"Дори веригите за бързо хранене, които обикновено са по-устойчиви във времена на кризи и финансови трусове, отчитат намаляване на честотата на посещенията и размера на поръчките от страна на клиентите", коментираМихаил Жиганов, директор по корпоративни финанси в консултантската компания Strategy Partners.

Спадът предизвика вълна от затваряния. Броят на ликвидациите в сектора на хранителните услуги се е увеличил с 29% на годишна база през януари-февруари до 7300 компании, според данни на Kontur.Focus, цитирани от Комерсант.

Интересът към откриването на нови заведения също е спаднал рязко. Заявленията за франчайзинг са намалели с 47,5% през януари-февруари, докато общото търсене на ресторантски франчайзи е спаднало с 38% през януари-март. Франчайзите за кафенета са отбелязали спад в търсенето с 51%, докато бързото хранене е спаднало с 26%.

В Москва няколко вериги са затворили обекти от края на 2025 г., сред които около 20 заведения на "Шоколадница", 25 обекта на "Ростик", осем ресторанта "Якитория" и две заведения на "Менза". Други са напуснали пазара изцяло. Това са "Хлеб Насущный", "Форнетто", бар и динър веригата "Дорогая" и "Я Перезвоню" и ресторантите "Валенок" и "Играчката".

Според картографската услуга 2GIS, броят на ресторантите в милионните градове на Русия е намалял с 5% на годишна база до март, докато кафенетата са намалели с 6%, а баровете - с 11%.