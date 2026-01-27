Броят на новорегистрираните компании в Русия пада до най-ниското си ниво от 14 години през 2025 г., тъй като високите разходи, скъпите кредити и по-строгите регулации натежаха върху бизнес активността, съобщава прокремълският всекидневник "Известия".

Само 173 000 юридически лица са регистрирани през годината, което е с 20% по-малко спрямо 2024 г., показват данни на одиторската и консултантска фирма FinExpertiza, цитирани и от The Moscow Times.

Регистрациите на нови компании са намалели в 60 региона, включително Москва, Санкт Петербург и Свердловска област. В същото време броят на ликвидираните компании се е увеличил с 15% до 233 000, което прави закриванията с 26% по-високи от откриванията.

От FinExpertiza заявиха, че 88% от ликвидациите са извършени от данъчните власти, като основно са свързани с фирми, заличени от държавния регистър за регулаторни нарушения. Повече от половината от тях, или около 110 000 компании, показват признаци на фиктивни юридически лица, докато останалите са били закрити доброволно или заличени като неактивни.

Източник: iStock

Около 13% бяха премахнати по опростени процедури поради липса на средства за пълно производство по несъстоятелност.

"Спадът в учредяването на дружества отразява нарастващите оперативни разходи, високите лихвени проценти по заемите и по-строгото данъчно и финансово спазване", заяви пред "Известия" Сергей Катирин, ръководител на Руската търговско-промишлена палата.

Предприемачите дават приоритет на съществуващите проекти пред новите на фона на слабия растеж, несигурността и продължаващия натиск от санкции, коментира Андрей Шубин от бизнес асоциацията "Опора Русия".

Забавянията на плащанията, данъчните промени, включително по-широкото използване на данък върху добавената стойност, по-силната конкуренция и недостигът на работна ръка, свързан с демографските тенденции, допълнително натоварват бизнеса, твърдят представители на индустрията.

Очаква се броят на юридическите лица да продължи да намалява през 2026 г., тъй като фирмите се адаптират към новите правила, включително промените в опростената данъчна система, докато строгата парична политика, предпазливото банково кредитиране и по-строгото прилагане на данъчното законодателство остават ограничения, твърдят анализатори.

За разлика от това, секторът на малкия и средния бизнес продължава да се разширява чрез едноличните търговци.

"Близо 1,3 милиона нови участници навлязоха в сектора миналата година, когато бяха включени индивидуалните предприемачи, с което общият им брой достигна близо 7 милиона до януари 2026 година", казва Александър Исаевич, ръководител на държавната Корпорация за МСП.

По думите му индивидуалните предприемачи сега представляват 68% от малките предприятия, в сравнение с равномерното разпределение преди десетилетие, което отразява по-простата регистрация и по-ниската административна тежест.