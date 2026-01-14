Руският президент Владимир Путин подписа указ, с който дъщерните дружества в Русия на датската Rockwool, както и на полско-американската CanPack, се поставят под временно управление.Така, компанията "Развитие на строителни активи" ще управлява 100% от Rockwool LLC и 68% от Rockwool-Volga LLC. А "Сталелемент" ще управлява 100% от Can-Pack LLC, пише "Комерсант".

Rockwool произвежда топло и звукоизолационни материали от каменна вата. Компанията започва дейност в Русия през 1995 г. Първият ѝ руски завод е открит през 1999 г. в Московска област.Компанията има производствени обекти и във Виборг в Ленинградска област, Троицк в Челябинска област и в специалната икономическа зона "Алабуга" в Татарстан.

CanPack от 2010 г. произвежда в Русия алуминиеви кутии за напитки в два завода в Московска и Ростовска области. Компанията държи около 30% от вътрешния пазар на този продукт.

"Днес бяхме информирани, че е одобрен руски президентски указ, което означава, че външно ръководство е поело контрола над руското дъщерно дружество на Rockwoo. Ето защо Rockwoo вече не контролира активите си в страната", се казва в изявление на датската компания до фондовата борса.

От там допълват, че не са "оптимистично настроени", що се отнася до възможността за отменяне на решението.

За цялата 2025 година, руското дружество е генерирало приходи на обща стойност 261 млн. евро, се добавя в изявлението.

Rockwoo е от водещите в света производители на каменна вата - евтин изолационен материал, чието производство се смята за замърсяващо околната среда. От компанията заявиха, че "легалните права, включително съгласно двустранното инвестиционно споразумение между Русия и Дания", ще бъдат "категорично" защитавани.

Четирите завода в Русия ще бъдат извадени от балансите на предприятието "от днес", а нетната стойност на операциите ще бъде обезценена, уточняват от групата в изявлението си.

Rockwoo има общо над 12 200 работници и служители в 40 страни в света.