Нека се пренесем рано сутринта в историческия квартал "Подил" на украинската столица Киев, където топлата светлина от прозореца на пекарната "Спелта" пронизва тъмнината отвън. Върху дървена повърхност, поръсена с брашно, хлебарят Александър Куценко внимателно разделя и оформя меки парчета тесто. Следва една история за украинския малък бизнес, който опитва да се задържи над повърхността, разказана от AP.

Докато поставя първите хлебчета във фурната, един сладък, деликатен аромат на пресен хляб изпълва пространството. Секунди по-късно обаче светлините угасват, фурните се изключват и мрак обгръща помещението. 31-годишният Куценко излиза навън в мразовитата нощ, включва голям правоъгълен генератор и електричеството се връща.

Това е модел, който ще се повтаря многократно, докато бизнесът се бори да продължи да работи по време на прекъсванията на електрозахранването, причинени от бомбардировките на Русия срещу енергийната мрежа на Украйна.

"Сега е повече от невъзможно да си представим украински бизнес, работещ без генератор", споделя Олга Гринчук, съосновател и главен хлебар на "Спелта".

Цената за закупуване и експлоатация на генератори за преодоляване на прекъсванията на електрозахранването е само едно от многото предизвикателства, пред които са изправени украинските предприятия след близо четири години война.

Острият недостиг на работна ръка поради мобилизация и свързана с войната миграция, рисковете за сигурността, намаляващата покупателна способност и сложната логистика допълнително засилват натиска, казват официални лица.

28-годишният Гринчук отваря пекарната 10 месеца след като Русия започва пълномащабното си нахлуване през 2022 г. Тази зима е първата година, в която Русия атакува енергийната система на Украйна. Гринчук казва, че те едва знаят какво е да работят при "нормални" условия, но никога не са се сблъсквали с предизвикателствата, с които се сблъскват сега.

Производството е изцяло зависимо от електричество, а генераторът изгаря гориво на стойност около 700 гривни (16 долара) на час.

Трудни времена

"Работим с генератор по 10 до 12 часа на ден. Нямате фиксиран график, трябва да се адаптирате и да го зареждате едновременно", коментира Гринчук.

52-годишната Олга Насонова, която е ръководител на аналитичния център "Ресторанти на Украйна", казва, че индустрията преживява най-трудния си период от последните 20 години. Докато бизнесът беше подготвен за прекъсвания на тока, никой не очакваше толкова студена зима и тя беше особено трудна за малките кафенета и семейните заведения, защото те имат най-малко финансови ресурси.

Проектът "Най-добрият начин за чаша", който има две заведения и сам пече и мели кафе, е на ръба на окончателно затваряне. 33-годишната съоснователка Яна Билим, която отвори кафенето през май, каза, че руска атака е разбила всичките му прозорци и стъклени врати през август.

Билим казва, че цената на ремонта е била 150 000 гривни (около 3400 долара), половината от които е финансирала с банков заем, който едва наскоро е изплатила.

Миналия месец, след няколко последователни мащабни руски атаки срещу енергийния сектор, цялата ѝ сграда остана без водоснабдяване и скоро след това канализационната система спря да работи.

"Бяхме принудени да затворим. Смятаме, че е временно. За съжаление, през декември и януари бизнесите работят на загуба", казва Билим.

Сега тя трябва редовно да проверява кафемашината и специализираните хладилници, за които се страхува, че може да не издържат на студа. Билим се надява, че затварянето е краткосрочно. Съпругът ѝ се е записал доброволно да служи във войската на фронтовата линия и тя иска той да има къде да се върне, когато се върне към цивилния живот.

Много бизнеси са се превърнали в спасителен пояс за общностите, борещи се с рязко падащите температури. Украинското правителство позволи на някои фирми да работят по време на полицейския час в условията на енергийна извънредна ситуация като "Точки на непобедимост", осигурявайки достъп до безплатно електричество за зареждане на телефони и преносими батерии, пиене на чай и почивка от студа.

61-годишната Тетяна Абрамова е основател на Rito Group, компания за облекло, която произвежда дизайнерски плетива за мъже и жени от 1991 г., годината, в която Украйна става независима. Тя участва в Седмицата на модата в Украйна, най-голямото модно ревю в страната, и изнася дрехи за Съединените щати.

Абрамова е взела заем през 2022 г., за да закупи мощен 35-киловатов генератор на стойност 500 000 гривни (11 500 долара), за да поддържа бизнеса си по време на прекъсвания на тока, и котел на дърва за отопление. "На работа имаме отопление, имаме вода, имаме светлина и имаме един друг", казва тя.

Не е лесно. Работата с генератори е с 15%-20% по-скъпа от използването на обикновена електроенергия. В резултат на това производствените разходи в момента са с около 15% по-високи от нормалното. В допълнение към това, броят на клиентите е намалял с около 40%, тъй като много хора са напуснали страната, така че фокусът сега е върху привличането на нови клиенти чрез онлайн продажби.

"Рентабилността е спаднала с около 50%, отчасти поради прекъсвания на електрозахранването", каза жената.

"Това се отразява както на обема, така и на ефективността на нашата работа. Просто не можем да работим толкова, колкото преди."

Макроикономическа прогноза на Киевското училище по икономика за първото тримесечие на 2026 г. гласи, че стачките в енергийната система в момента са най-острия краткосрочен риск за брутния вътрешен продукт (БВП) на страната. Анализът предполага, че ако бизнесът успее да се адаптира, загубите на продукция могат да бъдат ограничени до около 1% или 2% от БВП. Но ако сривовете в енергийната система продължат, това може да доведе до по-големи загуби, до 2% или 3% от БВП.

Абрамова, предприемач с над 30 години опит, казва, че е похарчила близо 100 000 гривни (2300 долара) за два месеца за обслужване на генератори, за да поддържа производството. Но тя не може да прехвърли всички тези разходи на търговците на дребно.

"За нас сега основната цел не е да бъдем най-ефективни, а да оцелеем."