Днес в София започват дейностите по разширението на третата линия на софийското метро в района на парка на Военна академия "Г. С. Раковски", съобщава "Метрополитен". Предстои изграждането на изходна площадка за тунелопробивна машина, която ще бъде разположена между съществуващия участък на метрото и бъдещото отклонение към район Слатина.

"Подобно съоръжение вече е било изградено при строителството на третата метролиния - на кръстовището между булевардите "Мадрид" и "Христо и Евлоги Георгиеви", в близост до парк "Заимов", уточняват от "Метрополитен".

Източник: Фейсбук

Разширението е част от плановете за развитие на метрото и подобряване на градския транспорт в столицата. Работата в участъка ще се извършва от тунелопробивната машина. От Столичната община коментират, че изпълнението на проекта ще бъде съобразено с особеностите на градската среда.

"Изграждането на метрото в София последователно допринася за подобряване на градската среда и качеството на живот. Освен по-добрата свързаност, проектите носят със себе си обновени обществени пространства, нови зелени площи и инфраструктура, от които печелят всички граждани", заяви инж. Николай Найденов, изпълнителен директор на "Метрополитен" ЕАД.

Според плановете тази година ще бъде готов нов 3-километров участък и три нови метростанции. Разширяването на подземното трасе трябва да осигури по-бърза и удобна връзка за над 45 000 пътници между кварталите "Хаджи Димитър", "Сухата река", "Левски Г" и западните части на града - "Овча купел" 1 и 2 и "Горна баня".

Към момента участъкът през район "Подуяне" е завършен на 93% - релсовият път е положен, а в момента се изпълняват довършителни дейности по метростанциите и прилежащата инфраструктура.