Тази година софийското метро ще се разшири с нов 3-километров участък и с три допълнителни метростанции, съобщават от Столичната община. Става дума за разширяването на метролинията, която минава под бул. "Владимир Вазов" в район "Подуяне".

Според първоначалните планове, новата отсечка трябваше да бъде завършена през март тази година, но днес от общината уточняват, че се очаква "трасето да влезе в експлоатация до 1 август".

Разширяването на подземното трасе трябва да осигури по-бърза и удобна връзка за над 45 000 пътници между кварталите "Хаджи Димитър", "Сухата река", "Левски Г" и западните части на града - "Овча купел" 1 и 2 и "Горна баня". Към момента участъкът през район "Подуяне" е завършен на 93% - релсовият път е положен, а в момента се изпълняват довършителни дейности по метростанциите и прилежащата инфраструктура.

Източник: Столична община

В момента София разполага с 47 метростанции и 52 км трасе

28 години след пускането на първия влак софийското метро е най-предпочитаният градски транспорт в столицата. От първата линия, открита на 28 януари 1998 г. с дължина 6,4 км, до днес метрото се развива последователно и устойчиво, като ежедневно се използва от 470 хиляди пътници. Това е с около 120 хиляди пътници повече спрямо 2023 г., когато дневният пътникопоток е бил между 340 и 350 хиляди души. А в първите години този транспорт е обслужвал около 70 хиляди души дневно.

Източник: БГНЕС

Разширението в район "Подуяне" е част 10-те нови станции, които се изграждат и ще бъдат пуснати през 2026-2027 г. С тях метрото ще достигне 61 км дължина и 57 метростанции, а броят на пътуващите се очаква да нарасне до 650 хиляди души дневно - близо 50% от целия пътникопоток в столицата.

С пускането на участъците през "Подуяне" и "Слатина" се очаква автомобилният трафик в града да намалее с около 25%, или с приблизително 11 хиляди автомобила дневно, а вредните емисии - с близо 200 хиляди тона годишно само от експлоатацията на първите три станции.

Паралелно с разширението на метрото се изгражда и система от буферни паркинги - на бул. "Владимир Вазов" със 100 места, на бул. "Цариградско шосе" с 220 места и в района на многофункционалната зала с още 120 паркоместа.

Продължава и работа по още нови разширения

В момента се работи и по разширяване на подземната линия от метростанция "Люлин" до Околовръстното шосе с 2 км трасе и 2 станции. За участъка вече са избрани изпълнителите, очаква се в края на годината да започне строителството. Трасето ще се изгражда под бул. "Царица Йоанна", а метрото ще прибави още над 30 000 пътници дневно.

Предстои и връзка към "Студентски град" с 5 нови станции и 5 км трасе от метростанция "Витоша", както и азширение с 3 към долна лифтова станция на "Симеоновския лифт" при Околовръстно шосе.

Както Money.bg писа в края на миналата година, обновяват се и метровлаковете. Първите 4 нови метровлака Skoda вече са в София, а останалите 4 ще пристигнат до края на май и ще влязат в експлоатация през лятото. До края на годината ще пристигнат и 6 нови влака Siemens, а още два в началото на 2027 година.