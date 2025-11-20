Нови осем мотриси на чешката компания Škoda ще заменят най-старите руски влакове, движещите се по линиите 2 и 4 в столицата. Първата от новите машини беше показана днес в столицата по време на специално събитие, организирано от "Метрополитен" на депото "Обеля" в присъствието на представители на Škoda, изпълнителният директор на дружеството Николай Найденов, посланикът на Чехия в България Мирослав Томан и кметът на София Васил Терзиев.

Проектът за доставка на новите състави е на стойност €68,5 милиона и е реализиран чрез открита обществена поръчка на "Метрополитен" ЕАД.

Новите влакове ще предложат по-добра автоматика, съвременни системи за видеонаблюдение и по-високо ниво на сигурност. Целта е гражданите да получат качествена транспортна услуга, а столичното метро да продължи традицията си да бъде най-надеждният превоз в града, подчертават от "Метрополитен".

"За нас метрото е стратегически приоритет. В момента се работи по изграждането на 10 метростанции. Очакваме да има избран изпълнител за разширението на първата линия на метрото по бул. "Царица Йоана". Активно върви работата о по проектирането на отсечките в Студентски град", заяви Терзиев.

Новите мотриси на Škoda ще спомогнат за намаляване на интервала за движение по втора метролиния след пускането в експлоатация на новата метростанция "Панчо Владигеров", разположена между станциите "Сливница" и "Обеля", заяви пред Money.bg директорът на "Метрополитен" Николай Найденов.

Той обясни, че новите чешки влакове са съставени oт четири вагона с максимална дължина oт 718 метра и собствено тегло от 116 300 кг.

"Новите влакове могат да развиват до 90 км/ч, кoeтo гарантира бързо и ефективно обслужване на пътниците. Всеки влак има кaпацитет за 762 пътникa. Прeдвидени са и специални места за хора с увреждания, детски колички u велосипеди", допълни Найденов.

"Представянето на новия метровлак за София е важна стъпка, която показва нашия дългосрочен ангажимент. Заедно със Столична община и "Метрополитен" предоставяме на жителите на града по-безопасна, по-удобна и по-устойчива мобилност. Горди сме, че сме част от бъдещето на обществения транспорт в София", коментира Олеся Лачи, вицепрезидент "Югоизточна Европа" на Škoda Group.

Осемте нови влака ще се включат в експлоатация най-рано през юли весец догодина, след приключване на всички необходими тестове. Основната задача през следващите 5 години остава поетапната подмяна на остарелите руски машини. Новите композиции няма да заместят, а ще допълнят наличния подвижен състав.

Как изглеждат и се движат новите влакове и какво още коментираха присъстващите на днешното събитие в София - гледайте във видеото!