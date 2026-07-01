Големият корейски производител на чипове и основен партньор на Nvidia - SK Hynix, може да започне да продава свои акции на американската борса Nasdaq от 10 юли.

Наскоро придобила статут на най-ценната южнокорейска компания, взела трона на Samsung, тя вече измени регистрационната си декларация, с което ускори едно от най-големите предлагания на акции в историята.

През май компанията стана едва втората корпорация в историята на Южна Корея след Samsung, преминала границата от 1 трилион долара пазарна капитализация.

Листването на американските депозитарни акции ще бъде на стойност 29,4 милиарда долара и ще бъде под символа SKHY.

Историческа продажба

Ако бъде завършена в посочения ценови диапазон, сделката ще се нареди сред петте най-големи продажби на акции за всички времена, предава Ройтерс. Единствената по-голяма сделка остава тази на SpaceX с "космическата" сума от над 85 милиарда долара.

Компанията получи зелена светлина да пусне до 17,79 милиона нови акции в САЩ, което е 2,5% от целия ѝ капитал, листван в Южна Корея. Схемата предвижда десет американски депозитарни разписки (ADS) да се равняват на една обикновена акция.

Свежият ресурс от дебюта на Nasdaq ще отиде за разширяване на бизнеса. Корейският гигант планира огромни капиталови разходи в размер на 45,5 трилиона вона, или около 29,3 милиарда долара.

Парите ще бъдат инвестирани у дома за строителството на нови високотехнологични фабрики за чипове и модерни мощности за опаковане на полупроводници.

Бягство към Щатите?

Председателят на SK Group, Чей Те-уон, заяви, че листването в САЩ помага за разширяване на базата от акционери извън Южна Корея и увеличава експозицията към американски и международни инвеститори.

Компанията се надява стойността ѝ да бъде преоценена на американския пазар, наред с големите световни технологични фирми, пише TradingKey.

Aкциите на SK Hynix в Сеул се търгуват при много по-ниски съотношения цена/печалба спрямо американските конкуренти заради т.нар. "корейска отстъпка". Тя се прави заради рискове, свързани с геополитиката с Северна Корея и корпоративното управление в страната.

Листването на Nasdaq цели директно преоценяване на компанията спрямо американския ѝ конкурент Micron.

Проблеми с дела

Местната медия Seoul Economic Daily пише за групово дело, заведено само преди няколко дни в Калифорния от потребители на Apple продукти, които обвиняват картелът на SK Hynix, Samsung и Micron в тайно споразумение за фиксиране на цените на оперативната памет (DRAM).

Трите компании държат над 90% от глобалното производство на оперативна памет и HBM паметта за изкуствен интелект.

Според иска, триото е използвало "бума на изкуствения интелект" като параван. Едновременно са съкратили производството на масовата памет (DDR3 и DDR4), за да пренасочат мощта си към скъпата HBM памет за AI чипове.

Това пък е надуло цените на обикновения RAM с близо 700% за четири години.