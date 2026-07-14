Южнокорейският борсов индекс KOSPI изживя една от най-впечатляващите и същевременно най-тревожни години в историята си.

За около дванадесет месеца индексът почти утрои стойността си, а след това само за няколко седмици пропадна в мечи пазар, оставяйки инвеститорите с усещането за пързалка без спирачки.

AI ракета

Когато президентът Ли Дже Мьон постави цел от 5000 пункта за KOSPI миналата година, тя изглежда нереалистична - индексът е притиснат от търговската политика на администрацията на Тръмп към експортно зависимата южнокорейска икономика.

Само година по-късно KOSPI пробива рекордно нивото от 8000 пункта, движен основно от ентусиазма около изкуствения интелект. До края на юни 2026 г. индексът се е удвоил само за първите шест месеца, превръщайки се в най-добре представящия се голям борсов пазар в света.

Рекордният връх е достигнат на 19 юни при затваряне от 9 114,55 пункта.

Цената на концентрацията

Ръстът обаче стъпва на изключително тесен фундамент. Samsung Electronics и SK Hynix заедно формират над половината от тежестта на KOSPI - за сравнение, дори Nvidia представлява едва 7% от S&P 500.

SK Hynix е символът на манията: акциите ѝ се утрояват на вълна от заемни средства, а компанията реализира рекордно листване в САЩ за 26,5 милиарда долара, като дебютира с 14% над офертната цена.

Основателят на Fibonacci Asset Management Global Юнг Ин Юн посочва пред CNBC, че южнокорейските акции са се превърнали в "една от най-претъпканите AI сделки в света".

Резки завои

Обратът настъпва бързо. След рекорда от 19 юни индексът губи над 20% за няколко седмици, а до началото на юли пада с около 15,6% от пика си. В един-единствен петък KOSPI се срива с 8,1%, а търговията е спирана два пъти за седмица - шести път за 2026 г. и дванадесети в историята на индекса.

Само SK Hynix пада 14% в Сеул, докато двойно ливъриджиран борсово търгуван фонд, следящ акциите ѝ, потъва с над 30% в Хонконг. Индикаторът за волатилност на KOSPI достига рекордните 97,99 пункта на 29 юни при едва 28,85 в края на 2025 г.

Зад разпродажбите стоят и чуждестранни инвеститори, изтеглили рекордните близо 110 милиарда долара от южнокорейски акции през годината, оставяйки основната тежест на покупките върху дребните вложители, много от които са силно задлъжнели чрез маржин заеми.

Обикновени хора стават милионери за часове, за да се окажат потънали в борчове преди да са осъзнали какво се случва.

Реакция на властите

На 8 юли финансовият министър свика спешна среща с управителя на централната банка и регулаторите заради нарастващата волатилност. Финансовият надзорен орган обяви, че ще следи ливъриджираните продукти, а централната банка проверява дали следящите само една акция ETF-и не изкривяват пазара.

Въпреки срива KOSPI остава най-добре представящият се голям индекс в света от началото на годината - ръст от около 60% спрямо едва 10% за широкия глобален индекс на MSCI.

Анализатори като Александър Редман от CLSA вече намаляват експозицията си, а легендарният инвеститор Джим Роджърс признава, че стои настрана - пазар, изкачил се толкова стръмно нагоре, рядко буди у него доверие.