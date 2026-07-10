Американските инвеститори получават нов начин да заложат на бума на паметта. SK Hynix - втората по стойност компания в Южна Корея след Samsung, дебютира в петък на Nasdaq под тикер SKHY. Листването идва след ръст на акциите с над седем пъти за последната година, който вдигна пазарната капитализация на компанията до около 1 трилион долара,информира CNBC.

Малко американци познават името SK Hynix, но вероятно ползват продуктите ѝ ежедневно - компанията, наред с Micron и Samsung, е сред трите основни производителя на компютърна памет за лаптопи и телефони на марки като Apple и Dell.

От "заспал" пазар до AI бум

Паметта дълго беше периферен сегмент в чип индустрията, докато търсенето заради изкуствения интелект не я преобърна - с недостиг на компоненти и рекордни цени.

SK Hynix е лидер в производството на високопроизводителна памет (HBM), използвана в AI чиповете на Nvidia, и се очаква тази година да поеме над половината от пазара. През юни изпълнителният директор на Nvidia Дженсън Хуанг посети компанията в Сеул, а двете фирми обявиха дългосрочно партньорство - Nvidia е най-големият купувач на HBM памет.

Анализаторът от TrendForce Ели Уанг посочи, че именно това лидерство прави SK Hynix един от основните печеливши от бурния растеж на AI инфраструктурата.

Чрез издаването на американски депозитарни разписки (ADR) компанията планира да набере около 29 милиарда долара за нови заводи и оборудване, показва регулаторна документация.

Част от разширението е в САЩ - строи се първият производствен обект в страната, завод за 4 милиарда долара в Уест Лафейет, Индиана, за напреднало пакетиране на чипове, ключов етап при производството на HBM. Заводът трябва да е готов до 2028 г., а компанията може да получи до 458 милиона долара финансиране по Закона за чиповете (CHIPS Act) и до 570 милиона долара заеми от Министерството на търговията на САЩ.

Рекордни печалби и стар риск от срив

Не само HBM вдига резултатите - всички видове памет поскъпват заради недостиг, предизвикан от AI, а маржовете на печалба са рекордни. Над три четвърти от приходите на SK Hynix идват от RAM, включително HBM, а компанията е и лидер в NAND паметта с 19% пазарен дял през първото тримесечие, по данни на IDC.

Приходите почти са се утроили между 2023 и 2025 г. до около 65 милиарда долара, а анализатори, анкетирани от LSEG, очакват те да надхвърлят 235 милиарда долара през 2026 г.

Компанията е основана през 1983 г. като Hyundai Electronics, слива се с LG Semicon през 1997 г., прекръства се на Hynix Semiconductor през 2001 г. и придобива сегашното си име, след като SK Telecom купува контролен пакет през 2012 г. SK Square, отделена от SK Telecom през 2021 г., държи 20,5% дял към 31 март.

Анализаторът от Futurum Group Даниел Нюман предупреди, че суперциклите в паметта исторически завършват с тежък срив, но добави, че при устойчиво AI търсене компаниите от сектора може да се окажат изгодна инвестиция - индустрията сочи недостиг поне до 2027 г.

В Южна Корея SK Hynix планира да похарчи до 720 милиарда долара за разширение, включително клъстер в Йонгин за 390 милиарда долара с четири фабрики до 2033 г. Компанията ще инвестира и около 7,8 милиарда долара в EUV машини на нидерландската ASML до края на 2027 г.