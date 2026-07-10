Мобилното приложение FastPay Go на "Фаст Пей ХД" АД спечели първа награда в категория "Мобилна иновация" на годишните награди на B2B Media 2026, които открояват компании с принос към развитието на иновациите, дигиталната трансформация и създаването на решения с висока добавена стойност за бизнеса и обществото.

Наградата е за разработеното дигитално решение, което поставя потребителя в центъра на обслужването, като обединява ежедневните плащания в една мобилна платформа. FastPay Go осигурява бърз и сигурен достъп за управление на финансови задължения, без необходимост от използване на множество различни платформи или посещение на физически обекти. Чрез приложението потребителите могат да заплащат битови сметки, местни данъци и такси и други регулярни плащания, като същевременно разполагат с достъп до историята на своите плащания.

Отличеното решение е част от дългосрочната стратегия на "Фаст Пей ХД" АД за развитие на достъпни и сигурни дигитални финансови услуги. Компанията успешно надгражда своята национална мрежа от над 600 офиса с модерни технологични решения, които предоставят на клиентите възможността сами да изберат предпочитания от тях начин на обслужване - онлайн или на място.

FastPay Go надгражда утвърдените стандарти на компанията за качество, сигурност и надеждност, като ги пренася в дигитална среда. Практическата насоченост, широкият набор от функционалности и ориентацията към реалните потребности на потребителите са сред ключовите качества, които донесоха на приложението първото място в категория "Мобилна иновация".

"За нас тази награда е признание, че дигиталната трансформация има истинска стойност тогава, когато улеснява ежедневието на хората. FastPay Go е създадено с ясната цел да направи финансовите услуги по-разбираеми за всеки потребител. Вярваме, че технологиите трябва да бъдат не само иновативни, но и практични, сигурни и ориентирани към ежедневните потребности на клиентите. Това отличие е оценка за усилията на целия ни екип и ни мотивира да продължим да разработваме решения, които създават устойчиво качество и добавена стойност за нашите клиенти", заяви Александра Велкова, изпълнителен директор на "Фаст Пей ХД" АД по време на официалната церемония по връчването на наградите.

Източник: Fastpay Александра Велкова, изпълнителен директор на "Фаст Пей ХД" АД

През последните години "Фаст Пей ХД" АД последователно инвестира в развитието на дигитални услуги, които допълват традиционното обслужване и предоставят на потребителите повече удобство и свобода на избор. Отличието на FastPay е признание за стремежа на компанията да развива иновативни решения, отговарящи на съвременните очаквания за бързи, достъпни и надеждни финансови услуги.