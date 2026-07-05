Малка, но достатъчно просторна за двама, изцяло електрическа, с алуминиева каросерия, пробег около 80 километра и нулеви емисии по време на движение - описанието на Enfield E8000 звучи като модерен градски EV модел... а всъщност тази кола е произвеждана преди половин век.

През май се навършиха 50 години откакто заводът на гръцкия остров Сирос, произвел първия модерен сериен електромобил в света, затвори завинаги врати - слагайки край на един необичаен опит за индустриална иновация в Гърция, пише в. "Катимерини".

Идеята на един милиардер

Проектът е дело на корабособственика Янис Гуландрис, който в края на 60-те купува марката на британския производител Enfield - известен дотогава основно с оръжейния си бизнес. По същото време той придобива и корабостроителницата Neorio на Сирос.

По думите на Михалис Ставропулос, дългогодишен главен редактор на списание "Tessereis Trochoi" и автор на документалния филм "История за два острова", посветен на E8000, Гуландрис се интересува от редица пионерски проекти - морски задвижвания, алуминиеви лодки, кораби на въздушна възглавница.

Идеята за електромобил идва на фона на растящите тревоги за замърсяването на въздуха и изчерпването на петрола.

Гуландрис печели търг на британската национална енергийна компания за 100-120 градски електромобила, изпреварвайки Ford и Leyland. Печелившото предложение се базира на прототипа Enfield 465 на инженера Джон Самюъл, но е изцяло преработено от аерокосмическия инженер Константинос Адрактас от MIT.

Определени прилики с Fiat 126 са напълно случайни.

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Производството започва на британския остров Уайт в Ла Манш, но спира след 12 коли заради стачка. Все пак това е Обединеното кралство през 70-те...

Гуландрис премества цялото производство на Сирос, в стара текстилна фабрика - ход, който изненадва всички, включително Адрактас, който подава оставка, убеден, че преместването ще погребе проекта.

Никакви два еднакви автомобила

Всяка кола е била изработвана практически ръчно. По думите на Ставропулос на острова липсвала поточна линия - вместо това шест работни места, на всяко от които един работник сглобявал по една кола от начало до край. Очакваният ефект от това - вратата от един E8000 може да не стане за друг.

Липсата на местно производство на батерии и двигатели означава внос на части. Готовите автомобили след това се връщат във Великобритания за технически преглед, разглобяват се и отново се сглобяват - "много непродуктивен процес", казва Ставропулос.

А въпреки трудностите, E8000 е технологично напреднал електромобил: коефициент на съпротивление 0,29, тегло под 1000 кг въпреки 12-те оловно-киселинни акумулатора, ръчно оформена алуминиева каросерия и електромотор от 8 конски сили - достатъчен за градско каране.

Ексцентричният магнат в годините на хунтата

Производството съвпада с военната диктатура в Гърция (1967-1974); запазени са снимки на Гуландрис със Стилианос Патакос, един от водачите ѝ, по време на посещение във фабриката.

Работници, интервюирани от Ставропулос, го описват като аскетичен вегетарианец, който ставал по изгрев и си лягал по залез и работел рамо до рамо с тях.

И до ден-днешен в Гърция са популярни много конспиративни теории за това как мощните нефтени компании и тяхното лоби са смачкали градския електромобил. Това е доста слабо вероятно, при положение, че много от състоянието на Гуландрис е било натрупано именно чрез транспортиране на петрол по целия свят.

Краят

Така или иначе, проектът се сблъсква с огромни бюрократични проблеми. В самата Гърция поради дефицити в законодателството просто нямало как да се регистрират електрическите коли, така че нито една не се е движила легално по пътищата.

Основният проблем обаче е пазарният - цената на E8000 е два до три пъти по-висока от тази на Mini Cooper. Това е в основата на друга конспиративна теория - че нарочно производството е било преместено далеч от основния пазар и то на място без условия и оборудване.

Тази хипотеза обаче изключва всички специфики на гръцката народопсихология (Гуландрис е цитиран да казва, че тази кола е проектирана от грък във фирма собственост на грък и затова ще се сглобява от гърци), а и факта, че британската автомобилна индустрия прекарва по-голямата част от 70-те в стачки и никой по свое желание не би произвеждал там.

Източник: GettyImages

Така или иначе, през май 1976 г. Гуландрис затваря завода, произвел общо 112 автомобила. "Той се отнесе към проекта като към облог - каза "опитах, не се получи, продължавам напред" и затвори фабриката", разказва Ставропулос.

Днес, на фона на дебата за електрическата мобилност, той смята, че именно E8000 (или по-скоро негова съвременна версия) е колата на ток, която ни трябва - не гигантски SUV с огромна батерия: "E8000 на практика е електрически предшественик на Smart - с много място за пътниците и ефективна защита и покрити краш тестове към онези години. Какво, че пробегът е 80 километра? Колко от нас наистина навъртат повече километри при ежедневно шофиране из града?".