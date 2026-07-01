От днес "Аксенчър България" - водещата международна компания, предоставяща стратегически, дигитални, технологични и операционни услуги, има нов изпълнителен директор.

Цветомира Христова застава начело на екип от над 1700 души, изграден през последните 11 години от нейния предшественик Кириакос Сабатакакис.

Новият изпълнителен директор притежава богат опит в управлението на оперативни дейности и дигитални трансформации, споделят от компанията.

Христова се присъединява към Accenture през 2020 г. след придобиването на компанията N3 и оттогава заема висши лидерски длъжности, последно като ръководител на оперативните отдели в България и ръководител на вътрешните продажби в дигиталния сектор за регион EMEA, оглавявайки екипи от професионалисти в цяла Европа.

От глобалното ръководство на Accenture също подчертаха значението на българския пазар. Кристина Рааб, ръководител на регион Централна и Източна Европа, определи Цветомира Христова като лидер със задълбочен бизнес усет.

"България заема важно място в портфолиото на Accenture. Тя е дом на изключителни таланти, които помагат на нашите клиенти да преоткриват себе си и да постигат реално въздействие. Напълно съм уверена, че Цветомира ще надгради тази силна основа и ще изведе позицията ни на пазара на следващо ниво", добавя Рааб.

Като нов изпълнителен директор, Цветомира Христова си поставя за цел задълбочаването на ангажимента на компанията към социални каузи, образование и фокус към млади таланти, които ще оформят бъдещето на България в областта на технологиите.

Сред основните ѝ приоритети ще бъдат развитието на България като център за технологична експертиза, иновации и трансформация.

"За мен е чест да поема ръководството на Аксенчър България в момент на важни глобални промени и съществена трансформация на компанията. Стъпвайки върху забележителните основи, положени през последните единадесет години, съм решена да продължа да издигам позицията на страната ни като център за иновация и трансформация", казва Христова.