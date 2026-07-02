Радина Шкутова ще поемe управлението на ЗАГОРКА, част от компанията HEINEKEN, считано от м. юли 2026 г. С тази промяна в ръководството компанията затвърждава своя ангажимент към високо качество, укрепване на партньорствата с клиенти и устойчивото развитие на бизнеса.

Радина има над 20 години международен опит в областта на търговията и маркетинга в HEINEKEN. Кариерата ѝ започва в ЗАГОРКА през 2005 г., където се издига до позицията Маркетинг мениджър. Оттогава заема последователно ролите Mаркетинг директор в HEINEKEN Ирландия и HEINEKEN Русия, след което е назначена на позицията Директор "Глобални иновации и Beer Systems" в централата на HEINEKEN в Амстердам, Нидерландия.

Със своя вдъхновяващ стил на лидерство, стратегическо мислене и силен фокус върху развитието на таланти, Радина е имала значителен принос за растежа на марките и стимулирането на иновациите в няколко пазара на HEINEKEN. Радина ще ръководи търговската стратегия, ще задълбочи ангажираността на клиенти и консуматори и ще допринесе за по‑нататъшното развитие на дългосрочната стратегическа визия на компанията.

В новата си роля в ЗАГОРКА, Радина поема поста от Олга Лавренова, която продължава професионалния си път в друга кариерна посока.

"За мен е чест да се завърна в ЗАГОРКА, за да продължа да надграждам нейните над 120 години пивоварни традиции. Вълнувам се да ръководя нашите талантливи екипи, изграждането на силни марки, внедряването на иновации и поддържането на близка връзка с клиенти и консуматори. Ще продължим да правим най-доброто, което умеем: да произвеждаме качествена бира, която сближава хората и създава положителни моменти на свързаност и ангажиращи кампании," сподели Радина Шкутова.