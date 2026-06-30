Милен Драгиев е новият търговски директор на производителя на минерална и изворна вода "Девин" ЕАД, съобщиха от компанията.
Професионалният му път започва като търговски представител през 1998 г. В рамките на 20 години расте в йерархията като супервайзър, канален мениджър, национален мениджър и дивизионен мениджър. В периода 2018-2026 г. е обучител и консултант по управление на хора и екип, продажби и преговори.
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Сега като търговски директор той ще работи както за разширяването на присъствието на бранда DEVIN в стратегически канали, така и за по-висока ефективност и дигитализация на процесите, включително - с внедряване на изкуствен интелект.
"Според моето мнение "Девин" е в челната тройка на най-добрите компании в областта на производството и търговията с бързооборотни стоки в България и това е основната причина да приема това ново предизвикателство", е цитиран да казва в официалното съобщение Драгиев.