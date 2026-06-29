Кредитите на домакинствата у нас продължават да растат и през май, показват новите данни на Българската народна банка. Към края на миналия месец те са в размер на 30,906 милиарда евро, което е увеличение с 20,8% спрямо същия месец на миналата година.

Най-голяма част от тях - 18,266 милиарда евро, са жилищните кредити. При тях скокът е с 26,6% спрямо май 2025 г. През април скокът беше даже по-голям - 27,1%, но все така не говорим за успокояване на кредитирането, което подхранва и рекордите на имотния пазар.

По-рано през този месец управителят на SORENDA Real Estate Евгени Василев коментира, че банките остават активни, а лихвите - приемливи, но на фона на "по-нормална оценка на риска", което влияе и на вземането на решения за сделки. Явно обаче все още има достатъчно купувачи, които са готови да направят стъпката да купят жилище с ипотека.

Потребителските кредити, с които понякога се финансират ремонти, но освен това са свързани и с покупки, пътувания и други, растат с 14,2% на годишна база до 11,631 млрд. евро, като при тях даже се отчита известно ускорение.

Другите кредити нарастват с 11,3% до 300 милиона евро. Кредитите за работодатели и самонаети лица намаляват със 7,6% на годишна база през май 2026 г. и в края на месеца са 264,1 млн. евро.

Депозитите растат с 16,2% на годишна база до 84,992 милиарда евро, като депозитите на домакинствата скачат с 19,3% до 56,335 милиарда евро, докато при предприятията скокът е по-скромен - 10,2% до 26,329 милиарда евро.

"През първото тримесечие на 2026 г. кредитната активност остава повишена на фона висока ликвидност и благоприятни условия за финансиране на банковата система и присъединяването на страната към еврозоната. Устойчивите условия на пазара на труда, нарастващите доходи и текущите лихвени проценти по жилищните кредити, които са на историческо ниски нива, продължават да подкрепят кредитното търсене от страна на домакинствата. Стабилната капиталова позиция на банковия сектор и високата ликвидност подкрепят способността му да предоставя кредити. Съществен допринасящ фактор е наблюдаваният устойчив ръст на депозитите. След подчертано високия темп на нарастване на финансирането от резиденти в месеците, предхождащи въвеждането на еврото в България, през първото тримесечие на 2026 г. то продължава да расте с по-бавни темпове", посочиха от БНБ през миналата седмица, когато запазиха нивото на антицикличния капиталов буфер на 2,25%.