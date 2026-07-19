Според данни на Камарата на частните съдебни изпълнители миналата година над 120 хиляди души между 18 и 30 години са имали образувани изпълнителни дела. Докато тези цифри притесняват сериозно родните експерти, един от най-известните автори на книги за лични финанси признава, че е натрупал дълг от 1,2 милиарда долара... и това не го притеснява.

Къде е разликата?

Най-често задълженията на младите българи са резултат от потребителски кредити - за покупка на луксозни стоки и техника, както и за почивки. Това показва желание за поддържане висок стандарт на живот, който не могат да си позволят, както и ниска финансова грамотност, смятат специалистите.

Всеки съветник, експерт или дори обикновен финансово рационален човек ще каже, че това е грешно опериране на пари, особено такива, които не притежавате... и ще бъде прав. Но взимането на заем, оказва се, невинаги е лошо.

Авторът на бестселъра "Богат татко, беден татко" Робърт Кийосаки казва, че дългът, използван по правилния начин, е това, което го е направило богат. Причината - инвестирането му в активи, а не за правенето на краткосрочни покупки.

Не правете това у дома

В подкаста "Get Rich Education" Робърт Кийосаки признава, че са му били необходими десетилетия на изучаване на дългове, недвижими имоти и финансови пазари, преди да се почувства комфортно да приложи тази стратегия. Така основното му послание не акцентира върху взимането на кредити, а върху развиването на висока финансова грамотност...

...такава, каквато статистиките в момента показват, че липсва в България. Разпределяне на бюджет, проследяване на разходи, видове активи, рискове - все елементи, които не са интегрирани в нито един предмет в сегашната образователна система и, изглежда, скоро няма да бъдат.

Пенсионни системи с нестабилна основа

Според Робърт Кийосаки инфлацията, десетилетията печатане на пари и нарастващият държавен дълг ще подкопаят покупателната способност на традиционните пенсионни спестявания. По отношение на американските диверсифицирани пенсионни портфейли по схемата 401(k), при които служителите внасят част от заплатата си в специална инвестиционна сметка, често с данъчни облекчения, авторът коментира:

"Най-голямата грешка, която мисля, че някога съм правил. Това ще унищожи поколението на бейби бумърите... защото пенсиите им ще бъдат откраднати."

Така вместо да разчита на хартиени активи, държани в пенсионни сметки, Кийосаки предпочита да притежава недвижими имоти, генериращи доход, заедно с активи като злато, сребро и биткойн... а не последен модел телефон, нова кола и почивка в Мадейра.