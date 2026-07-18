Може ли един виртуален свят, хореография и филмова драма да спасят икономика, застрашена от глобалния протекционизъм? Южна Корея дава категоричен отговор: "Да". Износът на културно интелектуално имущество е достигнал почти 15 млрд. долара за 2025 г., което е рекорд за страната.
Според Министерството на културата, спорта и туризма в Сеул това е с около 1 млрд. долара повече от предходната 2024 г. А прибавяйки към това и свързаните индустрии за козметика, туризъм и храни, общата стойност достига 19 млрд. долара.
Броят на чуждестранните туристи, посетили Южна Корея, също се е увеличил до нов рекорд от 18,9 милиона, в сравнение с 16,3 милиона година по-рано, пише изданието The Korea Herald.
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Държавата като инвеститор
За разлика от много страни, където културата се развива предимно чрез частна инициатива, в Южна Корея тя е национална доктрина.
През 1997 г. Азиатската финансова криза изправя Южна Корея пред фактически фалит. Страната е принудена да приеме спасителен заем от Международния валутен фонд (МВФ), което е прието като национално унижение.
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Инвестициите ще са в рамките на 5 години
Тогавашното правителство на президент Ким Де-джун осъзнава уязвимостта на тежката индустрия и липсата на природни ресурси. Вдъхновени от официален доклад, който посочва, че приходите от филма "Джурасик парк" се равняват на печалбата от износа на 1,5 милиона автомобила Hyundai, властите вземат радикално решение.
През 1999 г. се приема Основен закон за насърчаване на културните индустрии, който осигурява мащабно държавно финансиране. Създават се специализирани ведомства като Корейската агенция за творческо съдържание, които започват да приемат таланти, филми и т. нар. K-pop групи.
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Бюджетът за култура се увеличава неколкократно, като паралелно се изгражда най-бързата широколентова интернет мрежа в света за дигитално разпространение. Държавата субсидира развлекателната индустрия, създава специализирани инвестиционни фондове за рисков капитал и да изгражда инфраструктура.
Резултатът? Корейската вълна, както наричат експерти ефекта, "залива" целия свят...
Меката на видео игрите
По официални данни на Министерството на културата, спорта и туризма и Корейската агенция за творческо съдържание видео игрите заемат до 63% от целия износ на "Kорейската вълна".
Общият износ на игри достига 8,5 милиарда долара.
Заглавията на компаниите Netmarble и Nexon доминират азиатските пазари на мобилни игри. Освен това култови заглавия като PUBG: Battlegrounds, Lineage и Starcraft, която превърна страната в Мека на eSports, имат стотици милиони фенове.
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Южна Корея държи четвърто място в света по дял на глобалния гейминг пазар, изпреварвана единствено от Китай, САЩ и Япония, според Statista.
Танци и музика
Музикалната индустрия и танците са ядрото и най-разпознаваемото лице на корейската мека сила. K-pop индустрията генерира над 5 млрд. долара директни приходи.
Различни групи и изпълнители обикалят света и правят турнета, които генерират до 2 млрд. долара. Официалният износ на музикална интелектуална собственост бележи исторически скок от 84% на годишна база и е достигнал над 3 милиарда долара, според Inquirer Entertainment.
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Мъжката корейска група BTS
Най-популярната корейска група BTS е генерирала по 800 000 туристи годишно, което пък е вливало милиарди в хотели, ресторанти и авиолинии.
Мания за корейски филми
Износът на филми и сериали генерира над 1,6 милиарда долара годишно.
Netflix превърнаха Южна Корея в своя основна производствена база. Филмовият гигант инвестира за създаване на оригинално корейско съдържание. Така през годините се появиха десетки сериали, като най-известен е Squid Game.
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Той остава и най-гледаният сериал в историята на Netflix с над 1,65 милиарда изгледани часа в първия си месец.
Анализатори отбелязват, че продажбите на корейски полуфабрикати като рамен и топокки в чужбина скачат с до 50% след появата им в популярен сериал. Така става и с продуктите за грим.