Може ли един виртуален свят, хореография и филмова драма да спасят икономика, застрашена от глобалния протекционизъм? Южна Корея дава категоричен отговор: "Да". Износът на културно интелектуално имущество е достигнал почти 15 млрд. долара за 2025 г., което е рекорд за страната.

Според Министерството на културата, спорта и туризма в Сеул това е с около 1 млрд. долара повече от предходната 2024 г. А прибавяйки към това и свързаните индустрии за козметика, туризъм и храни, общата стойност достига 19 млрд. долара.

Броят на чуждестранните туристи, посетили Южна Корея, също се е увеличил до нов рекорд от 18,9 милиона, в сравнение с 16,3 милиона година по-рано, пише изданието The Korea Herald.

Държавата като инвеститор

За разлика от много страни, където културата се развива предимно чрез частна инициатива, в Южна Корея тя е национална доктрина.

През 1997 г. Азиатската финансова криза изправя Южна Корея пред фактически фалит. Страната е принудена да приеме спасителен заем от Международния валутен фонд (МВФ), което е прието като национално унижение.

Тогавашното правителство на президент Ким Де-джун осъзнава уязвимостта на тежката индустрия и липсата на природни ресурси. Вдъхновени от официален доклад, който посочва, че приходите от филма "Джурасик парк" се равняват на печалбата от износа на 1,5 милиона автомобила Hyundai , властите вземат радикално решение.

През 1999 г. се приема Основен закон за насърчаване на културните индустрии , който осигурява мащабно държавно финансиране. Създават се специализирани ведомства като Корейската агенция за творческо съдържание, които започват да приемат таланти, филми и т. нар. K-pop групи.

Източник: iStock Безцветните и контрастни на сегашните улици в Сеул, началото на 21-ви век

Бюджетът за култура се увеличава неколкократно, като паралелно се изгражда най-бързата широколентова интернет мрежа в света за дигитално разпространение. Държавата субсидира развлекателната индустрия, създава специализирани инвестиционни фондове за рисков капитал и да изгражда инфраструктура.

Резултатът? Корейската вълна, както наричат експерти ефекта, "залива" целия свят...

Меката на видео игрите

По официални данни на Министерството на културата, спорта и туризма и Корейската агенция за творческо съдържание видео игрите заемат до 63% от целия износ на "Kорейската вълна".

Общият износ на игри достига 8,5 милиарда долара.

Заглавията на компаниите Netmarble и Nexon доминират азиатските пазари на мобилни игри. Освен това култови заглавия като PUBG: Battlegrounds, Lineage и Starcraft, която превърна страната в Мека на eSports, имат стотици милиони фенове.

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Южна Корея държи четвърто място в света по дял на глобалния гейминг пазар, изпреварвана единствено от Китай, САЩ и Япония, според Statista.

Танци и музика

Музикалната индустрия и танците са ядрото и най-разпознаваемото лице на корейската мека сила. K-pop индустрията генерира над 5 млрд. долара директни приходи.

Различни групи и изпълнители обикалят света и правят турнета, които генерират до 2 млрд. долара. Официалният износ на музикална интелектуална собственост бележи исторически скок от 84% на годишна база и е достигнал над 3 милиарда долара, според Inquirer Entertainment .

Източник: Instagram / bts.bighitofficial Мъжката корейска група BTS

Най-популярната корейска група BTS е генерирала по 800 000 туристи годишно , което пък е вливало милиарди в хотели, ресторанти и авиолинии.

Мания за корейски филми

Износът на филми и сериали генерира над 1,6 милиарда долара годишно.

Netflix превърнаха Южна Корея в своя основна производствена база. Филмовият гигант инвестира за създаване на оригинално корейско съдържание. Така през годините се появиха десетки сериали, като най-известен е Squid Game.

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Той остава и най-гледаният сериал в историята на Netflix с над 1,65 милиарда изгледани часа в първия си месец.

Анализатори отбелязват, че продажбите на корейски полуфабрикати като рамен и топокки в чужбина скачат с до 50% след появата им в популярен сериал. Така става и с продуктите за грим.