Рядък геополитически и финансов съюз разтърси глобалните пазари тези дни. Япония и Южна Корея са извършили съвместна валутна интервенция в защита на своите национални валути, подложени на продължителен натиск от долара, според "Ройтерс".

Късно вечерта на 30 юли властите масово са продали долари в подкрепа на националните си валути. Индикациите, че в координираната акция са се включили и Съединените щати, са дали незабавен резултат.

Корейският вон скочи с около 2%, а японската йена се оттласна от 40-годишното си дъно. Ходът отприщи силна вълна от чуждестранни покупки на борсата в Сеул.

Подкрепа от САЩ

На 31 юли, ден по-късно, участието на Вашингтон бе официално потвърдено. Министерството на финансите на САЩ, съвместно с Федералния резерв на Ню Йорк, излязоха с директна подкрепа за азиатските си партньори и се включиха в съвместната интервенция.

Новият американски финансов министър Скот Бесънт заяви категорично, че страната му няма да се поколебае да се намеси отново на валутните пазари, ако това се наложи. Прекомерното поскъпване на долара вече започва да притеснява и самата администрация.

Подобна тристранна координирана намеса между САЩ, Япония и Южна Корея не бе виждана от десетилетия. Анализаторите определят хода като ясен знак за създаването на нов "валутен пакт", целящ туширане на кризите и овладяване на пазарната нестабилност в целия Азиатско-Тихоокеански регион.

Американският президент Доналд Тръмп нарече подкрепата към йената "жест на приятелство" и стъпка в името на глобалната финансова стабилност. "Йената отслабва и те имат нужда от малко помощ. А ние винаги сме насреща за Япония", посочи той.

Според информация на японското издание Nikkei, още в четвъртък американските финансови регулатори са започнали проверки на валутните котировки сред водещите банки.

Валутната операция

Токио може да е похарчил до 59 милиарда долара в подкрепа на йената, според Ройтерс. Преди интервенцията около 163 йени се равняваха на един долар.

След началото на масовите разпродажби курсът рязко падна, достигайки нива от около 158,3 йени за долар.

Паралелно с това Южна Корея проведе и своя валутна интервенция, продавайки долари на пазара. Това се случва като реакция на срива на вона през юни, когато валутата падна до 17-годишно дъно. Един долар тогава струваше над 1500 вона.

Вследствие на интервенцията корейската валута поскъпна с около 2% и курсът падна до близо 1 418 вона за долар, става ясно от анализи на Yahoo Finance.

Очаква се днес японският финансов министър Сацуки Катаяма официално да потвърди съвместната акция с Вашингтон. Правителствен източник на Ройтерс разкрива, че валутната операция все още продължава.

Това действие бележи първата съвместна валутна интервенция между САЩ и Япония от 15 години насам.

Размествания при KOSPI

Ефектът върху южнокорейския фондов пазар бе мигновен. На 31 юли чуждестранните инвеститори купиха рекордното в историята количество акции от индекса KOSPI за 7,2 трилиона вона.

Това срина месечните им нетни разпродажби до 9,8 трилиона вона през юли, спрямо 48,4 трилиона вона през юни.

Според анализатора на Citigroup Джин-Ук Ким, негативните фактори пред финансирането на корейския пазар вече са се превърнали в тласък за растеж. Това подкрепя и прогнозата, че индексът KOSPI е напът да достигне амбициозната цел от 10 000 пункта.

Анализатори от Investment & Securities смятат, че валутният курс може да влезе в диапазона от 1300 вона в краткосрочен план този месец.