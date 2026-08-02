Статистиката все по-ясно показва, че американският капиталов пазар се превръща в надпревара, в която печели само първенецът. Докато най-големите компании трупат все по-голям дял от корпоративните печалби, малките и средните фирми остават на заден план - скъпи спрямо реалните си резултати и все по-трудно достъпни за финансиране.

Данните за индекса Russell 2000, който проследява малки и средни компании, са показателни: 41,5% от фирмите в него са отчели загуба през последните 12 месеца. Това се случва повече от шест години след началото на икономическото възстановяване и близо десетилетие след последната голяма рецесия, ако не се брои двумесечният спад в началото на пандемията от COVID-19, пише MarketWatch.

Прогнозите не вдъхват особен оптимизъм - според оценки на LSEG, изчислени на база средните анализаторски очаквания, 24% от компаниите в Russell 2000 се очаква да останат на загуба и през следващите 12 месеца.

Тези цифри обясняват защо малките и средните компании изглеждат значително по-надценени спрямо големите. Съотношението цена/печалба (P/E) на Russell 2000 за последните 12 месеца е 37,3, при 25,2 за S&P 500, по данни на Birinyi Associates. При изчисление на база прогнозна печалба за следващите 12 месеца разликата е 31,6 срещу 21,1.

Това не означава, че големите компании са евтини - в абсолютно изражение и S&P 500 остава силно надценен, но малките и средните фирми са изложени на далеч по-голям риск.

Корените на тази динамика са структурни. Изследване на Катлийн Кале от Университета на Аризона и Рене Стулц от Държавния университет на Охайо показва, че делът на общия доход на публичните американски компании, генериран от 100-те най-печеливши фирми, е нараснал драстично - от 48,5% през 1975 г. до 84,2% през 2015 г.

Икономиката все повече прилича на модел, в който водещите компании прибират по-голямата част от печалбите, а останалите играчи се борят за трохите.

Разследване на ProPublica от юни 2021 г. проследява как отслабването на антитръстовото регулиране от 70-те години насам е позволило вълна от корпоративна консолидация, довела до доминиращи играчи - от Microsoft и Oracle през 80-те и 90-те, до Amazon, Google, Facebook и Apple по-късно. Изданието определя резултата като "икономика на победителя, който взима всичко", характеризираща се с концентрирана собственост, високи маржове и скъпи акции.

Последица от тази среда е и изчезването на т.нар. ефект на малката капитализация - историческата тенденция акциите на по-малки компании да изпреварват представянето на най-големите. Според изследователи единственият начин този ефект да бъде възроден е инвеститорите да се насочат избирателно към качествени малки компании, а не към сектора като цяло.

Финансирането допълнително затруднява по-малките играчи. Даже цяла година след фалитите на Silicon Valley Bank и Signature Bank през март 2023 г., американските малки фирми продължаваха да срещат трудности при получаването на кредит от традиционни банки, показа през март 2024 г. проучване на "Ройтерс".

Това е особено показателно, като се има предвид ролята на малкия бизнес в икономиката - по данни на Търговската камара на САЩ той генерира между 43,5% и 50,7% от американския БВП и осигурява заетост на 45,9% от работната сила в страната, или около 61,6 милиона души.

На този фон предупрежденията за пазарен риск стават все по-настойчиви. Мениджърът на хедж фонд Марк Шпицнагел от Universa Investments предупреди за срив тип 1929 г., посочвайки, че експозицията на институционалните инвеститори към акции е достигнала най-високото си ниво от ноември 2007 г. - непосредствено преди тежкия мечи пазар тогава, припомня Independent.

Стратези от State Street, цитирани в същото издание, посочиха концентрацията на институционален капитал в акции като потенциален сигнал за тревога.

Комбинацията от тези фактори очертава пазар, в който инвеститорите трудно могат да разчитат на широка диверсификация в малки и средни компании, каквато е била печеливша стратегия през по-голямата част от XX век.

Докато структурните причини за концентрацията на печалбите - слабото антитръстово регулиране, високите бариери за навлизане в дигиталните пазари и ограниченият достъп до кредит за по-малкия бизнес, остават без сериозна промяна, анализаторите очакват разликата между водещите компании и останалия пазар да продължи да се задълбочава, а не да се стеснява.