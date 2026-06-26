Нов макроикономически доклад на Българската народна банка (БНБ) отправя сериозно предупреждение: безработицата е исторически ниска, пазарът на труда е силно затегнат, а недостигът на работна ръка натиска заплатите нагоре.

Според задълбоченото тематично изследване на централната банка, пазарът на труда в България показва едни от най-затегнатите условия в цяла Централна и Източна Европа. Равнището на безработица е ударило историческо дъно от едва 3.5%.

Трудовият парадокс на Западните Балкани - недостиг на работна ръка на фона на висока безработица

Трудовият парадокс на Западните Балкани - недостиг на работна ръка на фона на висока безработица

Преходът към по-високо квалифицирана икономика е належащ

Дефицитът на кадри е увеличил преговорната сила на работниците, което пък е довело до висок ръст на заплатите, изпреварващ както инфлацията, така и производителността на труда.

Недостиг на работна ръка

В същото време гладът за работна ръка е по-остър от всякога. Средно над една трета от предприятията в страната посочват недостига на персонал като основен фактор, който ограничава тяхната производствена дейност.

Съотношението между свободните работни места и броя на търсещите работа лица също отчита исторически най-високи стойности.

Колко души трябват, за да се запълни недостигът на работна ръка? Бизнесът изчислява

Колко души трябват, за да се запълни недостигът на работна ръка? Бизнесът изчислява

Около половин милион работници не достигат у нас

През 2026 г. растежът на заетите лица ще остане висок, подкрепен от все по-важната роля на работниците от трети страни на краткосрочни договори.

Все по-ниска безработица?

Според доклада от страна на предлагането неблагоприятните демографски процеси, които се отразяват в намаляване на населението в трудоспособна възраст, могат да се откроят като основния фактор, който води до затягане на условията на пазара на труда в България.

Населението в трудоспособна възраст (15-74 години) отбелязва понижение с 8.5% в региона през периода 2001-2025 г., докато в еврозоната се отчита повишение от 5% за същия период.

Загубата на работа заради изкуствен интелект не просто води до безработица, но и оставя трайни белези

Загубата на работа заради изкуствен интелект не просто води до безработица, но и оставя трайни белези

Колко голяма заплаха е AI за хората?

Именно заради това през 2028 г. БНБ очаква безработицата да падне до 3%.

Икономика под външен натиск

Негативният шок във външната среда в резултат от конфликта в Близкия изток се отрази значително върху инфлацията в страната.

Според допусканията растежът на външното търсене за български стоки и услуги в базисния сценарий ще се забави до 2.1% през 2026 г., което е значително под средноисторическия темп на растеж и е под заложеното повишение в макроикономическата прогноза от март 2026 г., посочват от БНБ.

Българската сметка от войната в Иран: скъп петрол, но без рекордни горива

Българската сметка от войната в Иран: скъп петрол, но без рекордни горива

Войната в Иран изстреля цената на петрола, но данъци, валута и нова логистика смекчиха удара върху горивата у нас.

През 2027 г. и 2028 г. се очаква растежът на външното търсене да се ускори съответно до 3.1% и 3.8% въпреки продължаващите процеси на търговска фрагментация.