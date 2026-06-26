Нов макроикономически доклад на Българската народна банка (БНБ) отправя сериозно предупреждение: безработицата е исторически ниска, пазарът на труда е силно затегнат, а недостигът на работна ръка натиска заплатите нагоре.

Според задълбоченото тематично изследване на централната банка, пазарът на труда в България показва едни от най-затегнатите условия в цяла Централна и Източна Европа. Равнището на безработица е ударило историческо дъно от едва 3.5%.

Дефицитът на кадри е увеличил преговорната сила на работниците, което пък е довело до висок ръст на заплатите, изпреварващ както инфлацията, така и производителността на труда.

Недостиг на работна ръка

В същото време гладът за работна ръка е по-остър от всякога. Средно над една трета от предприятията в страната посочват недостига на персонал като основен фактор, който ограничава тяхната производствена дейност.

Съотношението между свободните работни места и броя на търсещите работа лица също отчита исторически най-високи стойности.

През 2026 г. растежът на заетите лица ще остане висок, подкрепен от все по-важната роля на работниците от трети страни на краткосрочни договори.

Все по-ниска безработица?

Според доклада от страна на предлагането неблагоприятните демографски процеси, които се отразяват в намаляване на населението в трудоспособна възраст, могат да се откроят като основния фактор, който води до затягане на условията на пазара на труда в България.

Населението в трудоспособна възраст (15-74 години) отбелязва понижение с 8.5% в региона през периода 2001-2025 г., докато в еврозоната се отчита повишение от 5% за същия период.

Именно заради това през 2028 г. БНБ очаква безработицата да падне до 3%.

Икономика под външен натиск

Негативният шок във външната среда в резултат от конфликта в Близкия изток се отрази значително върху инфлацията в страната.

Според допусканията растежът на външното търсене за български стоки и услуги в базисния сценарий ще се забави до 2.1% през 2026 г., което е значително под средноисторическия темп на растеж и е под заложеното повишение в макроикономическата прогноза от март 2026 г., посочват от БНБ.

През 2027 г. и 2028 г. се очаква растежът на външното търсене да се ускори съответно до 3.1% и 3.8% въпреки продължаващите процеси на търговска фрагментация.