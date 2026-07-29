Полските компании са изправени пред парадокс - клиенти и поръчки има, но просто няма кой да работи. Ситуацията напомня на България. Вместо обаче да улесни бизнеса в търсенето на хора от чужбина, страната прави точно обратното. Властта е затегнала правилата и е затрупала процедурите с още повече бюрокрация за чужди работници.

Новите правила, регулиращи заетостта, са в сила от повече от година. Те трябваше да затворят вратичките в закона и да се преборят със злоупотребите.

Вместо това системата е по-бавна, по-непредвидима и по-трудна за навигация от страна на легитимния бизнес, пише местното издание Poland Globally.

Нови правила, нови резултати...

Затягането на примката засяга и посредниците. Новите агенции за заетост вече са длъжни да имат поне две години трудов стаж на пазара, преди да получат право да набират кадри от чужбина.

Успоредно с това държавата свива и списъка с облекчени процедури. Гражданите на Грузия вече са извадени от бързата писта за наемане, а сходни ограничения се подготвят за колумбийците и венецуелците.

Официално идеята на властите е да разчистят терена от некоректни посредници, но на практика държавата просто затрудни легалното наемане за всички.

И ефектът вече се вижда. През 2025 г. Полша е издала едва малко над 251 000 разрешения за работа на чужденци. Това е срив от над 22% за година и най-слабият резултат от седем години насам, пише още Poland Globally.

Няма кой да работи

През това време бизнесът продължава да подава сигнали, че просто няма кой да работи. Процесът е забавен с месеци, а издаването на разрешение за работа може да отнеме повече от шест месеца. Тук идва и друга бюрокрация: разрешението за временно пребиваване, което се чака близо година.

Експерти споделят, че някои работници просто се отказват от Полша и се насочват към страни, където процедурите по работа и пребиваване са по-бързи и по-предвидими.

До 2035 г. Полша може да загуби над 2 милиона работници. Недостигът вече засяга ресторантите, строителството, селското стопанство, логистиката, хранително-вкусовата промишленост и грижите за възрастни хора.

Мнозинството от поляците си дават сметка за проблема. Проучване на Warsaw Enterprise Institute сочи, че 59% признават важната роля на имигрантите в борбата с недостига на кадри, а 46% гледат изцяло позитивно на онези от тях, които работят и учат законно в страната.