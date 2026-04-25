Години наред висшето ръководство на Netflix казваше на инвеститорите, че са строители, а не купувачи. Сега това настроение към растежа може би се променя. В четвъртък Netflix обяви тримесечните си печалби. Обикновено, прогнозите за печалбите на Netflix са фокусирани върху показатели като ангажираност, разходи за съдържание, покачване на цените и членство, пише CNBC.

Въпреки че тези фактори все още присъстваха в четвъртък, анализаторите също така поставиха под въпрос стремежите на Netflix за сливане и придобиване след процеса на продажба на Warner Bros. Discovery. В края на миналата година Netflix се появи като кандидат за WBD, изненадвайки мнозина в индустрията и на пазара.

Още по-шокиращо беше съобщението през декември, че Netflix е постигнал сделка за придобиване на филмовото студио и стрийминг активите на WBD за 72 милиарда долара. Докато първоначално сделката предизвика недоумение, сега тя отвори вратата за въпроси от медийни наблюдатели и вътрешни лица относно това дали компанията трябва да търси други сделки, тъй като стриймингът става все по-конкурентен.

Съвместният изпълнителен директор на Netflix Тед Сарандос заяви, че възникват и вътрешни, и външни въпроси относно способността на компанията да сключи такава мегасделка.

"Това, което научихме обаче, беше, че екипите ни бяха повече от на ниво със задачата. Научихме толкова много за изпълнението на сделките, за ранната интеграция", казва Сарандос.

Netflix обяви, че мотивите им за насочването към голямо придобиване са прости. Въпреки че е най-голямата стрийминг услуга по отношение на абонатите - 325 милиона платени членове в световен мащаб, отчетени през януари - компанията искаше да разшири дейността си по франчайзи и интелектуална собственост и да се докосне по-категорично до бизнеса с филмови студия.

Paramount Skydance в крайна сметка преобърна сделката през февруари с по-добра оферта и Netflix се оттегли (събирайки таксата си за разделяне от 2,8 милиарда долара за кратко време). "Но най-вече наистина изградихме мускула си на сливания и придобивания", коментира Сарандос.

"И най-важната полза от цялото това упражнение обаче беше, че тествахме инвестиционната си дисциплина."

Вижданията на Сарандос относно сливания и придобивания накара някои да се замислят дали стрийминг гигантът може би търси нови цели. В крайна сметка неговата библиотека с интелектуална собственост и връзката му с бизнеса с филмови студия са все още там, където бяха преди да сключи сделката с WBD.

Въпреки че Уолстрийт очевидно не беше фен на предложеното придобиване на WBD от Netflix - акциите паднаха с 15% между обявяването на сделката и деня, в който тя се разпадна, и оттогава са се повишили с около 26% - медийният пейзаж несъмнено ще бъде различен, ако придобиването на Paramount бъде одобрено.

Paramount се стреми да купи целия бизнес на WBD - кабелни телевизионни мрежи, филмово студио, стрийминг и всичко останало. Това би създало гигантски конкурент за Netflix и неговите медийни конкуренти на различни фронтове.

"Начинът, по който се понижиха цените на картите на WBD, е от голямо значение. Вероятната комбинация от Paramount+ и HBO Max променя стрийминг пейзажа по начини, с които Netflix не се е сблъсквал досега", казва Майк Прукс, вицепрезидент и директор на изследванията във Forrester, преди публикуването на финансовите резултати на Netflix.

"Искам само да ви напомня, че от самото начало казахме, че сделката с WB е хубаво нещо, а не необходимост. Много сме уверени в основния бизнес", заяви Сарандос.

Той добави, че Netflix вижда най-големия си риск, влизайки в процеса на сделката, като загуба на фокус върху основния си бизнес.

"Както можете да видите от резултатите ни за първото тримесечие, не загубихме фокус."

Въпреки това отчетът за печалбите на Netflix, и по-специално неговите прогнози за бъдещето, сякаш разочароваха инвеститорите. Акциите на компанията паднаха с около 10% при продължителна търговия, след като стриймърът запази прогнозите си за цялата година, въпреки надхвърлянето на приходите за първото тримесечие и прекратяването на сделката с WBD.

"По-голямата изненада това тримесечие беше непроменената прогноза за маржа за цялата година, въпреки отказването от сделката с Warner Bros. и свързаните с нея разходи за сливания и придобивания", коментира анализаторът Робърт Фишман от MoffettNathanson.

Netflix от своя страна не отдели твърде много време за сливания и придобивания по време на телефонния разговор за приходите, като вместо това се фокусира върху по-познатите си теми за обсъждане, като ангажираност на потребителите, разрастващ се рекламен бизнес и разходи за съдържание, което задържа членовете (и помага да се оправдаят увеличенията на цените). Завръщането към типичния наратив на Netflix изглеждаше добре дошло.

"След WBD, компанията може да се върне към неуморния си фокус върху нарастващите приходи и печалби, като се възползва от глобалния си мащаб на абонатите", заяви Фишман, добавяйки, че ръководството на Netflix "е подчертало успеха на последните си увеличения на цените и е отбелязало, че задържането е силно", както и че остава на път да удвои приходите от реклама тази година.

Въпреки това, Proulx от Forrester заяви в бележка след телефонния разговор за приходите, че макар Netflix да се е върнал към "категоричното си фокусиране върху изпълнението на изпитания си сценарий", въпросите все още остават.

"Нищо от това не променя реалността, че пазарът на стрийминг услуги е по-конкурентен, отколкото беше преди година", казва Прукс.

"Ценова сила трябва да се печели тримесечие след тримесечие, а поддържането на ангажираност, докато цените се покачват, остава основното предизвикателство на пазара на стрийминг услуги. Netflix залага на това, че стабилното изпълнение на основния му бизнес ще спечели на един по-натоварен, консолидиращ се пазар."