Да създадеш бизнес и да го направиш успешен вече е постижение. Но да го превърнеш в световен лидер в своя сектор е на съвсем друго ниво. Разликата се крие в наблюдението - "толкова лесно и все пак толкова трудно", отбелязва Марк Рандолф, съосновател на стрийминг гиганта Netflix заедно с Рид Хейстингс.

Рандолф има зад себе си 40-годишна кариера като предприемач с 6 основани компании, инвеститор и съветник. Той е допринесъл за растежа на 50 стартъпа - както успешни, така и неуспешни, от които е извлякъл важни уроци.

По време своето скорошно участие на South Summit Madrid 2025, той сподели своите 10 заповеди за бизнеса, цитирани от El Pais:

Предприемачеството не е една идея, а стотици: Развивайте ги и правете изводи. Създайте система за тестване на лошите идеи (които ще бъдат мнозинството). Правете иновации и валидирайте чрез прости, евтини експерименти. Провалете се, за да можете да подобрите системата.

Влюбете се в проекта си и го прегърнете със страст: Лоша идея с невероятен човек може да стане страхотна. Предпочитам да работя с такъв тип хора. Инвестирал съм в напреднали области като роботика, изкуствен интелект и блокчейн, и продължавам да потвърждавам, че ключът е дисциплиниран и творчески настроен лидер.

Спрете да мислите прекалено много - скочете и действайте: Netflix стартира с 2 милиона долара, 12 души и основен уебсайт. За малко повече от година беше стартиран. Не бъдете арогантни - никога няма да имате всички отговори преди да започнете бизнес.

Експериментирайте просто: Започнете с лесни подходи. Иновацията не трябва да е сложна или дори оригинална. Amazon започна с продажба на книги. Листче хартия като Post-it се е продавало в милиарди копия. Когато Хейстингс беше изпълнителен директор на Pure Software, ходехме заедно в офиса и обсъждахме идеите, които му предлагах. Повечето никога не видяха бял свят - персонализирани спортни стоки, абонамент за шампоан, кучешка храна онлайн.

Съгласувайте идеята си с хората: Намерете проблем, който засяга или усложнява живота им и помислете как да го промените. Това изисква близост до пазара, предвид че живеем в бързо променящ се свят.

Подобрете това, което не работи: Друг начин да започнете бизнес е да подобрите чужда идея, която работи. Защото в някакъв момент тя ще спре да работи. Хейстингс и аз никога не планирахме да построим голяма компания - искахме да намерим прост начин да поправим стратегията за наемане на видео.

Движете се бързо, не се разсейвайте и приоритизирайте: Забравете да бъдете изпълнителен директор, преди да разберете какво искате да правите. Не напускайте работата си, не наемайте офис, не наемайте хора. Не харчете пари и ще се изненадате колко можете да постигнете днес без да харчите нищо.

Упорствайте, вярвайте в себе си и управлявайте риска: Започването на бизнес е за тези, които притежават дара на упорството и самочувствието, знаейки как да навигират през целия шум, който казва "няма да сработи". Трябва да знаете как да управлявате толерантността си към риска - не безразсъдния риск, а риска да започнете нещо без да знаете какво има от другата страна.

Имайте предвид управлението на хората: Важно е да имате правилните хора на правилните позиции, като се уверите, че разполагат с информацията, необходима за вземане на правилни решения. Не вземайте решения вместо тях и не ги микроменажирайте.

За големите компании имам съвет: Никога не знаете кой ще дойде след вас. Не се съмнявайте, че винаги ще има някой, който ще ви атакува заради това, което правите грешно. Ако не се преоткриете, те ще го направят вместо вас. В случая с Netflix, шепа хора без опит във видео индустрията свалиха многомилиарден гигант като Blockbuster.