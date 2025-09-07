Семейство Фереро, което до 2015 г. беше оглавявано от най-богатия човек в Италия Микеле Фереро, се счита за един от най-големите производители на шоколад в Европа. Компанията генерира годишни продажби за над 20 милиарда евро. Сред марките на компанията са легендарните бонбони Ferrero Rocher, Nutella spread, Tic Tac и Kinder Eggs, припомня Forbes.

Как започва всичко?

След Втората световна война какаото е било изключителна рядкост. Ferrero - създадено в Пиемонт, Италия, намира умно решение за този проблем, като създава сладка паста, направена от лешници, захар и само малко от трудно достъпното какао. Така се ражда предшественикът на Nutella.

Сладката паста от първата рецепта се е оформяла като пита, която може да бъде нарязана и разстилаан върху хляб и е наречена на името на местен цирков артист.

През 1946 г. бащата на Микеле, Пиетро, ​​започва да прави сладки брикети pasta gianduja в малката си пекарна Alba (те все още не могат да се нарекат паста, а вкусът само от разстояние напомня на всички за познат продукт).

През 1949 г., след смъртта на Пиетро, ​​синът му Микеле поема семейния бизнес и превръща малкото сладкарско производство на родителите си в "шоколадова империя".

Нутела, както я познаваме, се появява през 1964 г. Микеле, който експериментира със съставките и консистенцията в продължение на много години, в крайна сметка успява да намери идеалното съотношение на ядки и шоколад и да представи на света продукт, който незабавно става известен в цяла Италия, а по-късно и в целия свят.