През изминалата седмица системите на "Еврохолд България" и на застрахователното дружество на групата - "Евроинс", са били обект на "масирана хакерска атака с всички най-модерни методи за извършване на този вид киберпрестъпления", която обаче е била неуспешна, става ясно от официално съобщение.

"Единствените щети са причинените неудобства за клиентите от временното блокиране на уебсайта и онлайн системите на застрахователя. Целта на хакерския рейд е бил блокиране на бизнеса, кражба на данни, опит за изнудване, шантаж и накърняване репутацията на компанията", пишат от "Еврохолд България"

Те посочват, че атаката е била отбита от техните специалисти по инфорационни технологии и киберсигурност, но също така конкретни "държавни органи и институции" са допринесли за това "бизнесът на най-големия публичен холдинг в страната да бъде защитен, което е елемент и на националната сигурност на страната".

"Евроинс и останалите дружества в групата разчитат на професионално съдействие на всички свои колеги и партньори за незабавно разкриване и блокиране на подобни хакерски атаки и опити за киберизнудване", се посочва още в позицията.

За проблеми със системите на "Евроинс" - водещият играч по премиен приход в общото застраховане у нас, се знае от няколко дни, като в професионални групи в социалните мрежи още тогава се обсъждаше хипотезата за кибератака.

През 2023 г. онлайн бяха публикувани данни, за които се твърдеше, че са откраднати от руската "Евроинс". В нея българският застраховател имаше миноритарно участие и излезе от него в края на 2022 г.

През есента на миналата година пък швейцарската технологична компания Proton оповести, че е открила в дарк уеб разпространение на данни на "Евроинс", но от българския застраховател категорично отрекоха да има теч на информация, като подчертаха, че това е било потвърдено и от независима компания за киберсигурност.