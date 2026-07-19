Никога досега инвеститорите не са имали толкова много възможности пред себе си - от класически брокери и взаимни фондове през индексни ETF-и и криптовалути до чисто дигитални платформи, до които се стига с едно кликване.

Именно заради това изборът как и на кого да се доверим при вземането на решения става все по-труден, а нуждата от съвет расте успоредно с броя на опциите.

От доверения съветник до алгоритъма

В продължение на десетилетия отговорът беше един - професионален финансов консултант, който познава лично клиента си, изгражда портфейл според неговите цели и толеранс към риска и е насреща при всяка важна житейска промяна. Тази услуга обаче традиционно струваше скъпо и беше достъпна предимно за хора с по-солидни спестявания.

През последните години пейзажът се промени с навлизането на роботизираните инвестиционни съветници - дигитални платформи, които изграждат и управляват портфейл чрез алгоритми, зададени от професионални инвестиционни мениджъри, но почти без пряка човешка намеса.

Услугата вече не е екзотика и за българските инвеститори.

По данни на консултантската компания Fortune Business Insights близо 28% от американците вече предпочитат точно този модел на инвестиране, а секторът в световен мащаб се очаква да нарасне повече от седем пъти до 2034 г., достигайки 102 милиарда долара, пише MarketWatch.

Ред е на чатботовете

Класическите робо съветници имат ясно предимство - евтини са, лесни за употреба и се справят добре с базовото разпределение на активи и ребалансиране на портфейла. Слабостта им обаче е таванът, който бързо се достига: те не могат да поемат по-сложно финансово планиране като данъчна оптимизация, наследствено планиране или актуализация на завещание.

"Робо съветниците са чудесен мост между самостоятелното инвестиране и класическия финансов консултант, но рано или късно инвеститорът ги надраства", посочва Джеф Джъдж, партньор във финансова консултантска фирма, цитиран от MarketWatch.

Тук на сцената излиза новото поколение "агентни" AI платформи, които обръщат модела с главата надолу. Вместо просто да купуват кошница от индексни фондове, тези системи самостоятелно проучват пазара, избират конкретни акции и вземат бързи, тясно специализирани търговски решения без участието на потребителя - от типа на инструментите, вградени в чатботове като ChatGPT или Claude.

Финансовите съветници обаче предупреждават, че прекомерното разчитане на подобни AI агенти може да доведе до свръхтъргуване, което генерира тежки краткосрочни данъци върху капиталовите печалби и изяжда евентуалната допълнителна доходност.

Освен това платформите често нямат фидуциарно задължение да действат в най-добър интерес на клиента и налагат собствени такси.

"Класическите робо съветници автоматизират скучната работа - разпределение, ребалансиране, данъчна оптимизация. Агентният AI автоматизира активните, сложни сделки. Това не е автоматизация на дисциплината, а на действието - не са едно и също нещо", обяснява финансовият консултант Мат Чейнси пред изданието.

Някои компании се опитват да съчетаят двата свята. Стартъпът Era например свързва финансовите сметки на клиента директно с чатбот по избор, но освен автономна търговия следи и за свръхтъргуване и високи данъчни задължения, като отчита и останалите активи и цели на потребителя. Целта, по думите на изпълнителния директор Алекс Норклиф, е да се изгради достатъчно доверие, "клиентът да е спокоен дори когато не проверява портфейла си - все едно ползва финансов консултант".

Защо човекът все още има предимство

Колкото и добре да е свързана дадена платформа с чатбот, експертите са категорични, че тя трудно може да замени истинската човешка преценка - особено в моменти, в които финансите се преплитат с трудни житейски решения.

Наследство, развод, продажба на бизнес, тежко заболяване в семейството - това са ситуации, в които клиентът не търси само оптимално разпределение на активите, а спокойствие и доверен събеседник, който да поеме отговорност заедно с него.

"Не искам да казвам на Claude или ChatGPT, че жена ми е починала и да питам как да се справя с документите и прехвърлянето на сметките. Наистина ли искам да пиша подобно нещо на компютър? Не", споделя Джъдж пред MarketWatch.

Освен емоционалната страна, човешките съветници имат и друго предимство, което трудно се автоматизира - поведенческото. Именно те са тези, които при паника на пазарите разубеждават клиента да не продава на дъното, или обратно - да не влиза с всичките си спестявания на върха на еуфорията.

Алгоритъмът следва зададена стратегия механично, но не разчита сигналите на страх или алчност у самия инвеститор, нито му се обажда лично в деня, в който пазарите падат с няколко процента. Точно тази роля на "поведенчески треньор" остава трудна за възпроизвеждане дори от най-напредналите AI модели, колкото и убедително да звучат отговорите им.

Затова и анализаторите виждат бъдещето в хибриден модел - AI поема рутинните задачи, а финансовият съветник застъпва там, където решенията опират до доверие, нюанс и лична отговорност.