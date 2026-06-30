Представете си, че някой ден може да страдате от дадена проста инфекция и антибиотикът, предписан от вашия лекар, спира да действа. Дори да звучи като пресилен сценарий, това си е реалност, която става все по-често срещана по света. Всяка година стотици хиляди хора губят живота си от инфекции, които някога са били лесно лечими. Оповавайки се на това, Турция инвестира в разработката на антибиотици от ново поколение, разказва Daily Sabah.

Практиката показва, че през годините бактериите стават достатъчно силни, за да устоят на познатите ни лекарства. И така, какво е необходимо, за да спечелите състезанието с болестите? Трябва да разработим нови оръжия. За да стане това обаче, първо трябва да разберем врага отвътре.

Точно това правят три дами в Турция - д-р Мерве Юдже, проф. д-р Фетхие Айлин Сунгур и проф. д-р Йозге Кюркчюоглу от Истанбулския технически университет (ITÜ). И трите са жени, и трите са туркини, и трите са учени от унверситета.

В интересно изследване, което те публикуваха наскоро, става дума за нещо наистина голямо. Всъщност престижното американско списание Biochemistry, където е публикувано изследването, избра този материал като заглавна история за своя специален брой на тема "Химията и биологията на пептидите".

Битката срещу антибиотичната резистентност ще бъде спечелена не от едно чудотворно лекарство, а чрез кумулативни открития. Този екип допринася за този набор от знания както от чертожната дъска, така и от лабораторната маса. И го правят от Истанбул, от ITÜ.

Изключване на машината

Всяка жива клетка съдържа малка машина. Тази машина се нарича рибозома. Той има една единствена функция: да произвежда протеините, от които се нуждае клетката. Без протеини бактериите не могат да живеят, да се възпроизвеждат или да причиняват заболяване. Рибозомата е известна още като молекулярна машина. Антибиотиците пречат на правилното функциониране на компонентите, използвани от рибозомата за производството на протеини.

Антибиотиците действат като препятствие, вклинено между движещите се части. С други думи, спират работата на машината. Те се прикрепят към част от машината, спират производството и бактерията умира. Стрептомицин, еритромицин и тетрациклин работят по този начин. Но бактериите са умни. С течение на времето те са се научили да се защитават срещу тези атаки.

Те леко променят атакуваната част от машината и произвеждат защитни молекули, които правят антибиотика неефективен. В резултат на това лекарството вече не може да намери място за свързване. И така, какво трябва да се направи? Търсете мишени, които никога преди не са били набелязани.

Откриване на лекарства в компютърна лаборатория

Точно това правят Кюркчуоглу, Сунгур и Юдже. Но вместо да използват епруветки за търсене на лекарства, те работят с компютри. Мислете за това по следния начин: имате хиляди ключове в ръката си и се опитвате да отключите врата.

Изпробването на всеки ключ един по един ще отнеме години. Но ако качите 3D модел на ключовете и ключалката на компютър и попитате "Кой пасва?" ще получите отговора след няколко часа. Точно това прави този екип; само намирането на ключалките е много по-трудно, защото целта е изключително сложна структура.

3 имена или отбор, с който Турция се гордее

В това проучване ролята на всеки сътрудник има различна тежест. Проф. д-р Йозге Кюркчюоглу е основател на групата и архитект на идеята. В продължение на години тя изследва скритите комуникационни пътища на рибозомата, като се стреми да разбере как молекула, свързваща се с едно място, влияе на другия край на "фабриката".

Сунгур е гарант за методиката. Тя проверява дали изчисленията са в съответствие с биологичната реалност и валидира софтуерните протоколи.

Юдже е изследователят, извършил всички изчисления за това проучване. Тя лично извърши всички изчислителни анализи и изготви първата версия на документа.

Пътищата и на трите дами се пресичат в ITÜ.

Необходима е спешна финансова подкрепа

Изследванията на учените са чудесна възможност за Турция да събере да финансира значително този проект. Той драстично съкращава най-скъпия и отнемащ време етап в процеса на разработване на антибиотици, а именно въпросът върху коя молекула да се съсредоточим.

Докато традиционното откриване на лекарства включва тестване на хиляди съединения чрез слепи проби и грешки, подходът на този екип предлага кандидати, които са били предварително проверени чрез изчисления и имат ясна биологична обосновка.

Както компаниите, разработващи нови антибиотици, така и групите, изследващи механизмите за резистентност срещу съществуващи антибиотици, могат да се възползват директно от тази рамка. От страна на науката за материалите отбранителната промишленост и селскостопанският сектор, поради влиянието си върху производството, могат да извлекат значителни ползи от тази работа.

С други думи, това научно изследване дава резултати с такава дълбочина, че те могат да проправят пътя за появата на многобройни стартиращи еднорозови компании.