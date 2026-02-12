Heineken, втората по големина пивоварна компания в света, отчете умерен спад в приходите си и почти удвояване на нетната печалба през 2025 г. Същевременно обаче, компанията обяви и съкращение на 5000-6000 работните места за период от две години.

Съкращенията са в рамките на вече обявения план за намаляване на разходите със стотици милиони евро годишно.

Нетната печалба на Heineken за 2025 г. е 1,89 милиарда евро, в сравнение с 978 милиона евро година по-рано. Уточнява се, че за предходната година покателят включваше еднократно обезценяване на инвестицията в China Resources Beer.

Оперативната печалба на пивоварната намаля за 2025 г. с 3,2% до 3,41 милиарда евро. Тази сума е в съответствие с консенсусната прогноза на анализаторите, изготвена от самата Heineken.

Общите приходи на компанията за 2025 г. са 34,26 милиарда евро, което е намаление с 4,7% спрямо предходната година. Обемът на продажбите на бира през 2025 г. във физическо изражение е намалял с 1,2%, до 281,6 милиона хектолитра.

По-конкретно, продажбите през 2025 г. на бира с марката Heineken в Африка и Близкия изток намаляха с 1%, в Европа - с 1,1%, а в Северна и Южна Америка - с 3,9%. В Азиатско-Тихоокеанския регион, продажбите се увеличиха с 0,6%.

Heineken продава продуктите си в повече от 190 страни по света. Портфолиото на компанията включва близо 300 марки, включително Heineken, Amstel, Anchor, Biere Larue, Bintang, Birra Moretti, Cruzcampo, Desperados, Dos Equis, Foster's, Newcastle Brown Ale, Ochota, Primus, Sagres, Sol, Star, Strongbow, Tecate, Tiger и Zywiec.

Пазарната капитализация на компанията се увеличи с 9,7% през последните 12 месеца, до 42,17 милиарда евро.