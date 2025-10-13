Панамският канал увеличи нетната си печалба през фискалната 2025 година с 20% в сравнение с 2024 г., достигайки 4,13 милиарда долара, съобщи администрацията на канала, пише Интерфакс.

Приходите са приблизително 5,7 милиарда долара, което е с около 14,4% повече спрямо 4,98 милиарда долара през фискалната 2024 година.

Въпреки предизвикателствата, предизвикани от неблагоприятните метеорологични условия и нестабилните пазарни условия, през канала са преминали 13 400 кораба, което е с една пета повече от миналата година. От тях, 3300 са били кораби Neopanamax, а 10 000 - кораби Panamax.

Общият товарооборот се е увеличил до 489 милиона тона, което е с 15,6% повече спрямо 423,1 милиона тона през миналата финансова година.

Основните фактори за постигнатите високи резултати са контейнерните превози и транспортът на втечнен нефтен газ (LPG), докато преминаването на кораби за втечнен природен газ (LNG) е намаляло, основно поради високите разходи за превоз. Същевременно корабите тип Neopanamax са представлявали приблизително 253,6 милиона тона, докато корабите тип Panamax са представлявали 235,5 милиона тона.

Времето за изчакане на танкери и кораби за насипни товари дни в някои месеци достигаше 13. През август 2023 г. администрацията на Панамския канал беше принудена да намали броя на транзитните кораби (от 36 на 32 на ден) и да намали допустимото газене на корабите (от 50 на 44 фута). Въпреки това, благодарение на прилагането на нова хидро-оперативна стратегия, ситуацията се нормализира през 2024 г. А през юли беше съобщено, че Панамският канал работи с пълен капацитет, като се очаква влажна зима, но сух сезон в началото на 2026 г.