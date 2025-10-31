Френската крупна петролна и газова компания TotalEnergies успя да увеличи нетната си печалба с внушителните 60% през третото тримесечие на 2025 г. на годишна база, въпреки намалението на цените на петрола на международните пазари.

За периода юли-септември, нетната печалба на компанията достигна 3,68 милиарда долара, в сравнение с 2,29 милиарда долара за същия период на предходната година.

Коригираният показател EBITDA се е увеличил с 2,5% до 10,3 милиарда долара, докато приходите са намалели за периода с 6,4% спрямо същия период на миналата година, до 48,7 милиарда долара.

Добивът на петрол и природен газ от TotalEnergies е нараснал с 4% за третото тримесечие на годишна база, до почти 2,51 милиона барела нефтен еквивалент на денонощие. По-конкретно, добивът на петрол е нараснал с 6%, а на газ - с 1,4% на годишна база.

Средната цена на петрола сорт Brent през периода юли-септември е била 69,1 долара за барел, в сравнение с 80,3 долара за барел за същия период на 2024 г., уточняват от TotalEnergies, пише Интерфакс.

Според прогнозата на френската компания, добивът й на петрол и газ през 4-тото тримесечие ще нарасне с около 4% в сравнение със същия период на миналата година.

Прогнозата на TotalEnergies за капиталовите разходи през 2025 г. е запазена на ниво от 17-17,5 милиарда долара.