Една от най-големите строителни компании в САЩ, Lennar Corp., намали повече от наполовина нетната си печалба на годишна база през четвъртото тримесечие на фискалната 2025 г., като при това отчете и 5% спад на приходите. Печалбата беше под пазарните прогнози, докато приходите надминаха очакванията.

Както съобщават от компанията, нейната нетната печалба за периода септември-ноември 2025 г. е 490,2 милиона долара, или 1,93 долара на акция, в сравнение с 1,1 милиарда долара, или 4,06 долара на акция, за същия период на миналата година.

Приходите на Lennar Corp. се понижиха до 9,4 милиарда долара, от 9,9 милиарда долара за същото тримесечие година по-рано. Анализатори, анкетирани предварително от FactSet, очакваха средно печалбата на компанията на акция да бъде 2,21 долара, при приходи от 9 милиарда долара.

През последното тримесечие на фискалната 2025 г. (септември-ноември) компанията е построила 23 034 нови жилища, което е с 4% повече от същия период на миналата година. Същевременно обаче, средната продажна цена на жилищата падна с 10% на годишна база, до 386 000 долара. Именно това е и основната причина за спада на нетната печалба на Lennar.

През текущото фискално тримесечие, завършващо на 28 февруари 2026 г., компанията планира да завърши 17 000-18 000 жилища при средна продажна цена от 365 000 до 375 000 долара. Годишната прогноза предвижда строителство на общо около 85 000 жилища, в сравнение с 82 583 през предходната фискална година.

От началото на годината досега, пазарната капитализация на компанията Lennar Corp. е спаднала с 10,3%, до 30,3 милиарда долара.