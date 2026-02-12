Kraft Heinz обяви, че спира работата по обявените преди това планове за разделяне на компанията, съобщава CNBC.
Изпълнителният директор Стив Кахилейн, който се присъедини към Kraft Heinz през януари, заяви в изявление, че много от проблемите на компанията са "поправими и под наш контрол".
"Моят №1 приоритет е да върна бизнеса към печеливш растеж, което ще изисква всички ресурси да бъдат напълно фокусирани върху изпълнението на нашия оперативен план. В резултат на това смятаме, че е разумно да спрем работата, свързана с разделянето, и повече няма да понасяме свързаните с това негативни ефекти тази година.", заяви той.
Акциите на компанията спаднаха в резултат от изявлението.
Инвестиция от $600 милиона за обрат
Kraft Heinz също планира да инвестира $600 милиона за стимулиране на обрат в американския си бизнес. Компанията планира да изразходва парите за маркетинг, продажби и научноизследователска дейност. Инвестицията ще бъде насочена и към "превъзходство на продуктите и селективно ценообразуване", според Кахилейн.
През септември компанията обяви планове за разделяне, зачерквайки сензационното сливане на стойност $46 милиарда от преди десетилетие, което създаде една от най-големите хранителни компании в света.
Въпреки че инвеститорите първоначално приветстваха гигантската компания, блясъкът избледня, тъй като продажбите в САЩ се понижиха и тя обезцени много от своите емблематични марки като Oscar Mayer и Maxwell House.
В продължение на поне шест години Kraft Heinz се опитва да намери себе си.
Уорън Бъфет, който помогна да се осъществи сделката, заяви, че е разочарован от решението за разделяне. Оттогава Berkshire Hathaway предприе официална стъпка към разпродаване на своя 28% дял в Kraft Heinz.
Нов лидер с опит в бизнес разводите
През декември Kraft Heinz обяви наемането на Кахилейн. Той преди това ръководи Kellogg през собственото му разделяне и след това оглави Kellanova, също дъщерна компания, до продажбата ѝ на Mars.
Обявлението в сряда дойде заедно с публикуването на тримесечните финансови резултати на Kraft Heinz. Печалбите на компанията надминаха очакванията на Уолстрийт, но приходите ѝ останаха под прогнозите на анализаторите, което показва продължаващите предизвикателства.