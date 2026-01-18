Mac & Cheese - известното ястие, превърнало се в символ на американската кухня, което сякаш се консумира по-често претоплено от магазина, отколкото домашно приготвено.

Според Consumer Edge - фирма, която анализира данните за покупки - бизнесът с макарони със сирене генерира приблизително между 1,8 и 2 милиарда долара продажби на продукти с дълготраен срок на годност в САЩ всяка година. Макар интересът към ястието да се запазва, в сектора се наблюдават сериозни промени сред компаниите производителки, разказва The Wall Street Journal.

Пътят надолу

От 2022 година насам пазарният дял на хранителния гигант Kraft Mac & Cheese е спаднал от 45% до около 39%, показват данни на инструмента за пазарно проучване Circana. Компанията Kraft произвежда замразеното ястие от 1937 година насам, а през 2015 година се обединява с Heinz. През последните осем месеца обаче компанията отбелязва сериозни загуби.

Източник: GettyImages

Според експертите причината за това е голямата конкуренция. От една страна, сравнително новата компания Goodles, чието основно предимство са по-здравословните съставки. От другата страна са марките на големите вериги, които предлагат същото качество, но на по-ниска цена.

"Това, което наблюдавахме през този период, бяха нови марки, които се появяваха сякаш от нищото и отнемаха дял от големите утвърдени играчи, което би било немислимо дори преди 15 години", казва пред американската медия съоснователят на Goodles Пол Ърл - доцент в бизнес училището Kellogg към Northwestern University.

Макар в началото ръководството на Kraft-Heinz да забелязва нарастващата опасност, постъпващите около 1 милиард долара годишно продажби им дават спокойствие, с което отлагат ключови промени. Вместо това, марката залага на производството на нови вкусове.

Източник: GettyImages

В опит да възвърне позициите си в края на миналата година хранителният гигант обяви, че планира да се раздели отново на две компании. Именно сливането е причина за години на агресивно съкращаване на разходите, недостиг на инвестиции и смяна на ръководството, които водят до бавно и фрагментирано вземане на решения, пишат от The New York Post.

Превес на качеството

През 2021 година на пазара за макарони със сирене се появява марката Goodles. За разлика от утвърдилия се хранителен гигант, тя залага на по-здравословна формула с фибри и протеини и по-качествени продукти. Целта им е да счупят стереотипа, че това ястие се харесва най-вече на децата. Те се насочват към младите хора, които се отказват от традиционните марки и търсят здравословен, хранителен и вкусен продукт, който има висока хранителна стойност.

Източник: iStock

Продуктите им бързо набират популярност и в социалните мрежи. "Никога през живота си не съм виждал списък с чакащи за макарони със сирене досега", коментира потребител в Instagram. Сега се предлагат и в големи вериги за търговия на дребно, включително Target и Whole Foods.

През 2024 г. новата марка печели 4% от разходите на американците за дълготрайни макарони със сирене, в сравнение с 0,6% през 2023 г., показват потребителски данни на фирмата Numerator.

Goodles не е единственият "здравословен" конкурент на Kraft- Heinz. Такъв е и компанията Annie's, която произвежда органични макарони сирене, които се предлагат във формата на черупки и зайци. Именно тя е втората най-продавана марка от продукта в САЩ.

По-евтини алтернативи

В другия край на спектъра са американците, чиито разходи за живеене са се увеличили значително през последните години. Те залагат на по-евтините алтернативи като марките на големите търговски вериги, чиято цена обикновено е по-ниска от тази на конкурентите им.

Според данни от индустрията, макароните със сирене, продавани от Walmart и Aldi, сега представляват общо 14% от категорията, което е с около три процентни пункта повече от 2021 г.

Тепърва предстои да се анализира резултатът от разделянето на Kraft-Heinz, което се очаква да се случи през втората половина на 2026 година. Въпреки това, някои анализатори смятат, че хранителният гигант е закъснял с предприемането на действия и този ход няма да помогне за възвръщане на загубения пазарен дял.