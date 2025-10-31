През септември месец цените на стоките в САЩ отбелязаха най-бързо увеличение от началото на годината - 0,3%, което доведе до покачване на годишния темп на инфлация от 2,9% на 3%. Данните на Бюрото по трудова статистика показват, че най-голямо повишение се наблюдава при горивата, последвано от това при хранителните стоки и имотите.

Така според Moody's Analytics средностатистическото американско домакинство харчи с 208 долара повече на месец през септември за закупуване на същите стоки и услуги, както преди година, и с 1043 долара повече, отколкото в началото на 2021 г.

Въпреки тези данни, проучване на консултантската фирма PwC показва, че 78% от възрастните в САЩ планират да празнуват Хелоуин. Макар 35% от анкетираните да споделят, че ще отделят от бюджета си по-малко, отколкото миналата година, очаква се средностатистическият празнуващ да похарчи около 289 долара.

Източник: iStock

Интересно е, че 16% са пазарували за празника още през юли и август. Според експертите това се дължи на опасенията на потребителите, че цените ще се покачат рязко с наближаването на края на октомври. Това показва промяна в поведението на купувачите, като превръща ентусиазираният пазар в последния момент във внимателно обмислен и планиран шопинг.

Седемдесет процента от поколението Z пазарува онлайн за Хелоуин. Именно те са водещи в тенденцията към по-ранно приготовление, като две трети започват подготовката си още през лятото. Това се дължи до голяма степен на намаленията през така наречената "Лятна седмица". Въпреки това анализаторите изчисляват, че един представител на поколението ще отдели средно 328 долара.

За какво харчат най-много

Най-голям дял от бюджета се разходва за костюм и декорации - съответно средно по 58 и 57 долара на човек. Веднага след това със средна стойност от 51 долара се нареждат храните и напитките за организиране на парти и билетите за тематични събития. Почти толкова американците отделят за лакомствата, които се раздават на децата по време на обиколките "Пакост или лакомство".

Източник: iStock

Данните от проучването показват, че родителите харчат средно по 445 долара, което е два пъти повече от хора, които нямат деца (193 долара). Почти половината от тях (44%) са направили покупките си през септември.

Тенденции през 2025 година

Анализаторите забелязват положителна тенденция при закупените лакомства тази година - 14% от поколение Z и 13% от родителите казват, че са избирали да раздават по-здравословни или несладки храни. Подобни тематични продукти се срещат все по-често на пазара.

Що се отнася до костюмите - супергероите всяка година са на мода. Забелязва се обаче интересът към нови герои от филми и сериали, които са излезли през изминалата година.

Общ план

Друго проучване на Националната федерация на търговците на дребно показва, че се очаква рекорден размер на разходите за Хелоуин тази година - 13,1 милиарда долара. Това е увеличение спрямо 11,6 милиарда долара през 2024 г. и надхвърля предишния рекорд от 12,2 милиарда, поставен през 2023 г.

Източник: iStock

Така потребителите планират да отделят средно по около 890 долара за подаръци, храна, декорации и други продукти през бъдещия празничен сезон, показват прогнози на Националната федерация на търговците на дребно на САЩ. Това е спад от близо 902 долара, в сравнение с разходите миналата година.

Експертите обясняват големия процент празнуващи есенния празник, независимо от икономическите трудности, със значението, което му придават. За много потребители, особено по-младите поколения, той заема същата категория като билет за концерт или уикенд почивка. Следвайки тенденцията да инвестират по-малко в материални продукти и повече в преживявания, американците оправдават разточителството, защото празникът обещава приемственост, свързаност и спомени.