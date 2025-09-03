След десетилетие заедно, кечупът се разделя с наденичките. Kraft Heinz обяви планове за разделяне на две самостоятелни компании, като прави точка на края на една от най-големите сливания в хранителната индустрия, която никога не постигна очаквания растеж.

Разделението, което се очаква да приключи през втората половина на 2026 година, ще създаде една глобална компания, фокусирана върху сосове, пастети и подправки с годишни продажби от 15,4 милиарда долара, включваща марки като Heinz кечуп, крема сирене Philadelphia и Kraft Mac & Cheese.

Другата фирма ще се концентрира върху хранителни стоки в Северна Америка с продажби от 10,4 милиарда долара, включваща наденичките, топените сирена, готовите ястия и другите продукти под брандове като Oscar Mayer, Lunchables и Kraft Singles.

Провалът на мегасливането

Сливането от 2015 година между Kraft и Heinz, в голяма степен организирано от Уорън Бъфет и бразилската инвестиционна компания 3G Capital, създаде гигант на стойност 45 милиарда долара. Целта беше съкращаване на разходите и стимулиране на растежа в знакови марки като Heinz консерви, Jell-O и Philadelphia.

Днес обаче компанията струва едва 33 милиарда долара.

Акциите загубиха 60% от стойността си след сливането, като потребителите ограничиха разходите си, особено след пандемията COVID-19. През миналия месец Berkshire Hathaway на Бъфет отписа 3,76 милиарда долара от своя 27,4-процентов дял в компанията.

"Сложността на сегашната ни структура прави трудно ефективното разпределяне на капитал и определянето на приоритети в най-перспективните области", обяснява Мигел Патрисио, изпълнителен председател на Kraft Heinz.

Болезнените цифри

Компанията отчете 9,3 милиарда долара загуби от обезценка през второто тримесечие поради устойчивия спад в цената на акциите и пазарната стойност. Нетните приходи падат всяка година от 2020-а насам, а акциите са се сринали с около 70% от времето на сливането.

Седем поредни тримесечия на спадащи продажби илюстрират основните предизвикателства. Търсенето на ключови продукти като Lunchables, Capri Sun и типично американските макарони със сирене и майонеза отслабва.

Дори Lunchables бяха премахнати от училищните менюта през 2024 година заради намаляващо търсене.

Битката с частните марки

Един пример разкрива цялата драма: бутилка кечуп Heinz струва 2,98 долара в Walmart, докато марката на магазина е само 98 цента. Този ценови разрив подчертава основното предизвикателство пред цялата гама на Kraft Heinz.

Нарастващите цени на храните направиха потребителите по-малко склонни да харчат за "маркови" стоки. В периоди на инфлация "притеснените потребители може да бъдат изкушени да харчат по-внимателно, като съкратят потреблението или се обърнат към по-евтини марки", отбелязва пред Quartz анализаторът Рус Молд от AJ Bell.

Тенденция в индустрията

Kraft Heinz не е изключение с прилагането на стратегията за разделяне. Kellogg направи същото през 2023 година, създавайки снакс компанията Kellanova и производителя на зърнени закуски WK Kellogg. Акциите на двете компании поскъпнаха с над една трета преди да бъдат придобити.

Keurig Dr Pepper също обяви 18-милиардна сделка за придобиването на JDE Peet's, която ще доведе до разделяне на кафе операциите и други напитки в две отделни публични компании.

Скептицизмът на Бъфет

Самият Уорън Бъфет обяви, че е "разочарован" от решението. "Определено не се оказа брилянтна идея да ги слеем, но не мисля, че разделянето ще оправи проблемите", каза той пред CNBC.

Анализаторът Макс Гъмпорт от BNP остава скептичен: "Предизвикателствата, които стоят в основата на слабото представяне, може да отнемат много години инвестиции и подобрения за преодоляване."

Компанията очаква разделянето да струва до 300 милиона долара, но предвижда бързо възстановяване на тези разходи. Остава въпросът дали двете нови компании ще успеят да възродят продажбите в условията на променящи се потребителски вкусове и засилваща се конкуренция от частните марки.