Съвсем скоро нидерландският собственик на "Нова Бразилия", една от най-разпознаваемите български марки кафе, може да бъде купен за 18 млрд. долара. Американската Keurig Dr Pepper, държаща правата зад Океана за брандове като 7up, Schweppes и LavAzza, е на път да придобие регистрираната на борсата в Амстердам JDE Peet's.

Според експерти сделката може да подготви терена за разделяне на обединената през 2018 г. група на отделни бизнеси за кафе и безалкохолни напитки. Така обединението, събрало Keurig и Dr Pepper, ще бъде "разплетено", съобщава Finantial Times.

Очакванията са споразумението да бъде обявено още в този понеделник, но при положение, че преговорите не пропаднат на пречки в последния момент. При затварянето на пазара в петък следобед пазарна капитализация на JDE Peet's бше 15 млрд. долара. Keurig Dr Pepper от своя страна се оценява на 47 милиарда.

Интересен факт е, че мажоритарен собственик на нидерландската компания е Европейската инвестиционна група JAB Holdings. При сливането на Keurig и Dr Pepper преди седем години тя запази значителен миноритарен дял в обединената група.

В портфолиото на JDE Peet's влизат над 50 марки кафе, сред които най-разпознаваеми са Jacobs и L'OR, а на местния пазар и "Нова Бразилия". Keurig Dr Pepper от своя страна държи правата за американския пазар на марки като Schweppes и 7up при напитките, както и LavAzza, McCafé и Krispy Kreme при кафето. В същия момент групата си партньира с брандове като Evian, Dunkin Donuts, Lipton, Starbucks, Twinings и Illy.

Кафе срещу безалкохолни

Според запознати след сливането през 2018 г. безалкохолните марки на Keurig Dr Pepper вървят успешно, но бизнесът с кафе изостава заради силната конкуренция. Така разделянето на двете компании ще освободи повече стойност в бизнеса с безалкохолни напитки.

През юли Keurig заяви, че резултатитена звеното за кафе ще останат "слаби" и през фискалната 2025 г. Това подчертава трудностите пред платформата ѝ за кафе машини за дома, въпреки че по-широкият пазар на безалкохолни напитки продължава да расте с бързи темпове.

Една от причините за трудностите на кафейното подразделение са по-високите разходи заради митата, въведени от Доналд Тръмп върху част от страните-доставчици.