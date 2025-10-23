Чешката компания "Енерго-Про" получи всички необходими регулаторни одобрения и завърши придобиването изцяло (100% от капитала) на голямата водноелектрическа централа (ВЕЦ) Baixo Iguaçu в Бразилия с общ капацитет от 350 мегавата, съобщиха от чешката компания. Цената на сделката за електроцентралата, построена през 2019 г. на река Игуасу в щата Парана, надхвърля 260 милиона евро.

Това прави тази сделка най-голямата в историята чешка инвестиция в Южна Америка. Baixo Iguaçu вече е най-голямата електроцентрала в групата "Енерго-Про" по отношение на инсталирания капацитет.

Завършването на придобиването представлява още един важен етап в стратегическото разширяване на компанията в Латинска Америка, коментират от "Енерго-Про".

"Успешното придобиване на седем по-малки електроцентрали с общ капацитет от 90 MW през 2024 г. е последвано от придобиването на модерна и ефективна водноелектрическа централа с дългосрочни споразумения за покупка. Компанията изгражда и нова водноелектрическа централа Chorreritas в Колумбия, която се очаква да бъде пусната в експлоатация през 2026 г.", обясняват от чешката компания.

С придобиването на водноелектрическата централа Baixo Iguaçu, инсталираният капацитет на "Енерго-Про" възлиза общо на 1850 MW. Компанията вече управлява 54 водноелектрически централи в пет страни по света - България, Грузия, Турция, Испания и Бразилия.