Бразилия "впрегна" близо $1 милиард инвестиции за изграждането на 65 малки и средни водноелектрически централи (ВЕЦ). Това се случва, след като националният регулатор Aneel приключи първия по рода си търг, посветен изцяло на този сегмент, пише energynews.

Общият разпределен капацитет е 815 MW, като всяка централа е ограничена до максимум 50 MW. Договорите с операторите са със срок от 20 години, а според графика, определен от властите, новите съоръжения трябва да започнат да доставят електроенергия от януари 2030 г.

Според Министерството на мините и енергетиката, проектите ще бъдат разположени в различни региони на страната, което ще улесни интеграцията им в мрежата и ще отговори на нарастващото търсене на енергия. Министър Александър Силвейра подчерта, че моделът цели "териториална адаптация" и минимизиране на екологичните рискове.

Сделката идва след години, в които изграждането на големи язовири беше замразено заради правни и социални спорове. Междувременно страната заложи на алтернативни източници и по-малки водни мощности.

Правителството вече подготвя нови търгове за топлоелектрически и водни мощности през следващата, 2026 г. Те ще включват проекти на въглища, петрол и природен газ, като целта е да се осигури стабилен балансиращ капацитет в условията на растящ дял на възобновяемите източници.

Очаква се в надпреварата да се включат гиганти като Petrobras, Eneva и Ambar Energia. Планираните консултации по регулаторната рамка ще започнат през последното тримесечие на 2025 г.

Любопитен аспект е, че Бразилия ще бъде домакин на COP30 през ноември 2025 г. Въпреки климатичните си ангажименти обаче страната продължава да следва прагматичен подход, поставящ акцент върху енергийната сигурност.