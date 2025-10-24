Руският енергиен гигант "Лукойл" държи голям дял от пазара на горива в България. Както вече знаем обаче, САЩ му наложиха безпрецедентни санкции. На този фон българските потребители са притеснени ще рефлектира ли и как случващото се върху пазара на горива у нас.

За момента няма повод за притеснения, коментира за Money.bg Светослав Бенчев - председател на Българската петролна и газова асоциация. По думите на експерта, повод за тревога вероятно ще има ако ЕС се присъедини към санкциите на Америка. Това, поне за момента, не се е случило.

"Понастоящем българският пазар на горива няма да претърпи сътресения. Ако обаче ЕС наложи същите санкции към конкретните руски компании, тогава може и да има проблем. За момента нещата са такива, каквито са били", коментира Бенчев.

Източник: iStock

След боксуващите преговори за мир в Украйна и отложената (поне засега) среща между Доналд Тръмп и Владимир Путин в Будапеща, Вашингтон наложи тежки санкции срещу най-големите руски петролни компании "Лукойл" и "Роснефт". Новината дойде точно седмица след като Великобритания санкционира същите руски предприятия.

"Лукойл" е ключов играч на българския енергиен пазар. Руската компания притежава най-голямата петролна рафинерия в България, която е най-големият производител на горива, както и верига бензиностанции в страната. Припомняме, че българските бизнеси на руската корпорация са вече под санкции, но към момента това не се е отразило негативно върху пазара на горива у нас.

"Рафинерията на "Лукойл" в Бургас е част от системата на "Лукойл"-Русия, защото се притежава косвено повече от 50% от руския "Лукойл", така че рафинерията попада в този санкционен режим. Имаме един месец, в който трябва да вземем национално решение как да подходим като държава спрямо рафинерията и нейния мениджмънт", коментира темата премиерът Росен Желязков пред журналисти в Брюксел.

Основният въпрос днес е как рафинерията в Бургас ще купува и продава петрол и петролни продукти, ако не може да извършва плащания. Днес от "Лукойл" България официално уведомиха клиентите си, че сменят банковата си сметка, по която се извършват плащания към дружеството.

В момента Българската народна банка извършва анализ на потенциалните последици за банковата система в страната, вследствие на американските санкции.